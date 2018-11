Stem voor het beste jonge merk van België

Vijf merken dingen mee naar de titel ‘Belgium's New Brand of the Year 2018’, en u kunt mee beslissen wie de winnaar wordt.

BAM, de Belgian Association of Marketing, organiseert samen met De Tijd en L’Echo voor de vierde keer de competitie voor het beste jonge merk van ons land. Het gaat om merken die maximaal vijf jaar oud zijn, ontstaan in ons land, en die zich onderscheiden op vier criteria: brand value, brand appearance, brand experience en brand result.

Vorig jaar ging de award voor de eerste keer naar een puur digitaal merk: de tv-herkenningsdienst Spott, die producten kan herkennen in tv-programma’s of online content, wat tal van mogelijkheden biedt op het vlak van advertenties en e-commerce.

Uit een dertigtal kandidaten werden ook dit jaar vijf finalisten geselecteerd die kans maken om de award te ontvangen tijdens het Marketing Congres op 6 en 7 december 2018 in Brussel Expo. De verkiezing gebeurt voor 30 procent op basis van een publieksstemming op de sites van De Tijd en L’Echo, van 13 tot 24 november. Een jury onder leiding van hoogleraar marketing Patrick De Pelsmacker (Universiteit Antwerpen) weegt voor 70 procent door.

Dit zijn de vijf genomineerden in alfabetische volgorde:

Drivity : Drivity werd gelanceerd in 2016 en is een aanbieder van een concept waarbij telematica (of hardware) en software wordt gebruikt om het rijgedrag van chauffeurs van interne transportmiddelen in kaart te brengen.

Gemini : Gemini werd gelanceerd in 2013 en richt zich exclusief naar een mannelijk publiek. Gemini produceert "Handmade in Belgium" armbanden en covers voor iPhones/iPads uit natuursteen.

Manhattn’s : Manhattn’s experience werd opgestart in 2014. Bij Manhattn’s gaat het niet enkel over burgers maar over een uistap naar Manhatten - New York.

Trooper : Trooper, gestart in 2016, is naast een snel groeiend online shop platform vooral een netwerk van verenigingen. Gemiddeld 5% van je aankoop vloeit terug naar jouw vereniging

Wooclap : Wooclap werd gelanceerd in 2015 en verovert in snelle vaart hogescholen en universiteiten. Op een innovatieve wijze wordt de interactie met de studenten tijdens de lessen gestimuleerd.