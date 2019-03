Stille groeier Pinterest loopt aan leiband van rivalen

Het ‘digitale prikbord’ Pinterest heeft veel troeven om beleggers te verleiden wanneer het volgende maand naar de beurs gaat. Maar de afhankelijkheid van zijn grootste concurrenten vormt een risico.

Pinterest zette vorige vrijdag de laatste rechte lijn in naar zijn beursintroductie met de registratie van zijn prospectus bij de beurswaakhond SEC. Binnen een kleine maand zou het internetbedrijf op de NYSE moeten noteren onder het symbool ‘PINS’. Het document zegt nog niets over het aantal aangeboden aandelen en de prijs ervan, maar biedt wel al heel wat inzichten in de financiën en de strategie van de ‘stille groeier’ onder de sociale netwerken.

Wat is Pinterest?

Schermvullende weergave Pinterest is een heel visueel platform dat gericht is op ontdekken en inspireren. ©pinterest

Pinterest is een sociaal platform dat gebouwd is rond het delen van visuele inhoud: mensen delen (‘pinnen’) er beelden van hun eigen creaties of van leuke producten die ze op de kop hebben getikt op hun persoonlijke prikbord (board). Gebruikers kunnen op Pinterest inspiratie opdoen voor pakweg de inrichting van hun woonkamer of de aankoop van een nieuwe handtas. Ook bedrijven kunnen het platform gebruiken om hun producten in de etalage te zetten.

Wie gebruikt Pinterest?

Het platform telde eind 2018 naar eigen zeggen 265 miljoen gebruikers die minstens een keer per maand inlogden. Dat zijn er nog iets minder dan Twitter en Snapchat, die vaak tot de ‘kleine broertjes’ van de sociale media worden gerekend. Maar Pinterest heeft andere troeven: twee derde van de gebruikers zijn vrouwen - in acht op de tien gevallen met kinderen - en die gebruikers zijn heel vaak doelgericht op zoek naar inspiratie voor hun aankopen.

Dat maakt het platform tot een uitgelezen tool voor adverteerders om hun koopwaar aan de man (en vrouw) te brengen.

Wat is het verdienmodel?

Pinterest verdient geld met de verkoop van advertenties, en alleen daarmee. Alleen valt dat niet zo op omdat veel advertenties er niet uitzien als advertenties, maar als ‘pins’ die net zo goed van een andere gebruiker zouden kunnen komen. Worden ze door een gebruiker aangeklikt, dan rinkelt de kassa voor Pinterest.

In zekere zin biedt het bedrijf een digitaal equivalent voor papieren vrouwenbladen: ook die bieden lezers inspiratie en tips, afgewisseld met reclame die er inhoudelijk dicht bij aansluit. Maar een digitaal platform heeft het voordeel dat je meteen de weg kan wijzen naar de webwinkel, en dat je perfect kan meten wat de meeste clicks oplevert.

In vergelijking met Facebook heeft Pinterest het voordeel dat het (nog) niet bezoedeld is door privacyschandalen.

De data die Pinterest over zijn gebruikers verzamelt, zetten een hefboom op het verdienmodel. Als er een ding is dat Pinterest tot een potentieel interessante belegging maakt, dan zijn het de inzichten die het bedrijf opbouwt over wat het de ‘discovery journey’ noemt. Hoe gaan mensen op zoek naar inspiratie voor hun project of aankoop? Welke producten worden vaak bekeken door een bepaald type gebruiker? En, vooral, hoe kunnen we die interesse maximaal omzetten in een klinkende verkoop?

In vergelijking met Facebook heeft Pinterest het voordeel dat het (nog) niet bezoedeld is door privacyschandalen. De uitdaging is dat zo te houden en adverteerders tegelijk voldoende toegevoegde waarde te bieden. Pinterest investeert in artificiële intelligentie en algoritmes om nuttige patronen uit zijn data te filteren.

Is Pinterest financieel gezond?

Schermvullende weergave

Het platform is al sinds zijn oprichting in 2010 verlieslatend, maar die verliezen nemen snel af. Netto stond het bedrijf vorig jaar nog 63 miljoen dollar in het rood, de helft minder dan een jaar eerder. Gezuiverd voor allerlei kosten - wat Pinterest de ‘aangepaste ebitda’ noemt - kromp het verlies van 93 miljoen tot 39 miljoen dollar.

In het belangrijke vierde kwartaal slaagde het bedrijf er al twee jaar op rij in om nettowinst te boeken. De omzet van 756 miljoen dollar is dan weer een schijntje van de 56 miljard die Facebook in 2018 draaide.

Het levert het beeld op van een bedrijf dat snel rendabel kan worden, maar dat niet de schaal heeft om op gelijke voet te concurreren met giganten als Facebook en Google . Veel schulden heeft Pinterest niet, maar het beloonde zijn werknemers de voorbije jaren wel royaal met opties en aandelencertificaten die - wanneer ze omgezet worden in aandelen - de winst kunnen doen verwateren.

Kan het bedrijf nog groeien?

In aantal gebruikers is Pinterest een relatief bescheiden groeier (+23% in 2018), maar het puurt wel steeds meer omzet (+60%) en winst uit zijn gebruikers. De gemiddelde omzet per gebruiker (ARPU) klom de voorbije twee jaar van 0,74 naar 1,06 dollar. Maar terwijl dat cijfer in de VS meer dan 3 dollar per kop bedraagt, is dat in de rest van de wereld amper enkele dollarcenten. Daar schuilt dus nog een enorm potentieel.

Als Pinterest erin slaagt om zijn gebruikers wereldwijd even rendabel te maken als in zijn thuismarkt, zou het zijn omzetcijfers in een klap bijna verdriedubbelen.

Het verbaast dan ook niet dat het platform zich internationaal beter op de kaart wil zetten bij consumenten en adverteerders, in de eerste plaats in West-Europa. Naast die geografische expansie mikt Pinterest ook op inhoudelijke verbreding, door nieuwe sectoren als de auto- en de reissector aan te boren, en door zich meer op de kmo-markt te richten.

Aan de leiband

Pinterest loopt als relatief klein platform het gevaar om ‘overreden’ te worden door de veel grotere concurrenten Facebook en Google, die met een vingerknip honderden miljoenen kunnen uitgeven om het verdienmodel van Pinterest te kopiëren. Meer nog, Pinterest is in grote mate zelf afhankelijk van de goodwill van zijn concurrenten.

Veel gebruikers belanden op Pinterest via een zoekactie in Google. Toen die zoekrobot begin 2018 een aantal Pinterest-pagina’s uit zijn zoekresultaten haalde, leidde dat meteen tot een daling van de trafiek naar het platform.

Aangezien veel Pinterest-gebruikers inloggen met hun Google- of Facebook-account, kan het bedrijf alleen maar hopen dat zijn concurrenten ook daar niet te veel aan sleutelen. Ook daar kreeg het vorig jaar mee te maken, toen Facebook onverwacht wijzigingen doorvoerde aan zijn authenticatiesysteem.