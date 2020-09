Streaming wordt voor het eerst groter dan cinema

Dat kantelpunt is heel zichtbaar in de verschuiving van bioscooprecettes (-65,6%) naar online en streaming video (+26%). Disney+, de eind 2019 gelanceerde streamingdienst van Disney, zat vorige maand al aan 60,5 miljoen betalende abonnees. Volgens de aanvankelijke prognoses zou die kaap mogelijk pas rond 2024 genomen worden. PwC verwacht dat de inkomsten uit streamingabonnementen tegen 2024 nog eens bijna gaan verdubbelen en dan dubbel zo groot zijn als de bioscoopomzet.

Voor de sector als geheel is de coronacrisis wel duidelijk negatief. Nooit eerder in de 21 jaar dat het toonaangevende rapport verscheen, was er zo’n grote krimp als dit jaar. De wereldwijde omzet zal volgens PwC met 5,6 procent dalen tot 2.019 miljard dollar, onder het niveau van 2018. Voor de komende vier jaar voorspelt het bureau wel een geleidelijke groei van gemiddeld 2,8 procent per jaar.