Telegraaf-overname weegt op resultaat Mediahuis

In 2017 slikte de krantenuitgever Mediahuis de overname van Telegraaf Media Group door. Dat vertekent de cijfers en weegt op het nettoresultaat.

Eind juni vorig jaar werd Mediahuis, in ons land de uitgever van onder meer De Standaard en Het Nieuwsblad, de controlerende aandeelhouder bij de zieltogende Telegraaf Media Group (TMG) . Dat gebeurde na een lange strijd met minderheidsaandeelhouder John de Mol.

In de cijfers van Mediahuis voor 2017 is TMG voor zes maanden meegeteld . Dat maakt de gerapporteerde cijfers - zowel qua omzet als recurrente bedrijfswinst - bijna niet vergelijkbaar, stelt CEO Gert Ysebaert.

Positief

De inkomsten klokten in 2017 af op 616,2 miljoen euro, de recurrente bedrijfswinst bedroeg 73,2 miljoen euro. De omzet ging zo met de helft hoger tegenover 2016, maar toen zaten TMG en de nog resterende media-activiteiten van Corelio en Concentra nog niet in de groep.

Het nettoresultaat onderaan op de rekening bedraagt 14,8 miljoen euro. Mediahuis signaleert daar de impact van eenmalige kosten, in totaal ter waarde van 16,5 miljoen euro, als gevolg van de overname van TMG en de inbreng van de resterende media-activiteiten van Corelio en Concentra.

TMG droeg in de tweede jaarhelft wel al positief bij aan het groepsresultaat, geeft Ysebaert mee. 'Dat is grotendeels te danken aan onze kostenverminderingen in de tweede helft van het jaar.' Mediahuis kondigde toen onder meer aan dat er 150 banen zouden verdwijnen.