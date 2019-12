Televisiereclame krijgt grootste klap in tien jaar

Radio

Ook andere klassieke media zien af door de verschuiving van reclamegeld naar digitale media. De afkalving van print zet zich ongenadig door, waarbij elk jaar ongeveer 10 procent in de budgetten wordt gesnoeid. Radio kan de schade beperken tot een daling van 0,4 procent, maar ook volgend jaar zit er geen groei meer in (-0,6 procent). Alleen out of home (buitenreclame) kan nog groeien in een digitale wereld, met 6,1 procent dit jaar en 4,7 procent volgend jaar.