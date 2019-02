Temptation Island beleeft bloeiend online leven

De start van de reeks Temptation Island, populair onder jongeren, zet nog eens flink de opmars van online kijken in de verf. Het aantal online bekeken programma's groeit bij commerciële zenders explosief.

Vrijdagavond trok het nieuwe seizoen van Temptation Island - verleiders proberen relaties kapot te maken op een exotisch eiland - zich op gang. Ongeveer 530.000 kijkers schakelden, live of uitgesteld via de digicorder, in op VIJF.

Maar het programma kende nadien ook een bruisend online leven, zo blijkt uit cijfers die VIJF-eigenaar SBS deelde. Op vijf.be, de site van de zender, duwden kijkers dit weekend meer dan 287.000 keer een aflevering in gang. Ze keken, kortere fragmenten inbegrepen, in totaal 1,6 miljoen video's gelinkt aan het programma.

Zuiver online

Het is een voorbeeld van hoe de commerciële zendergroepen kijkers steeds vaker via zuiver online wegen zien toestromen. Die trend ziet niet alleen SBS, maar ook VTM-moeder en concurrent Medialaan. Vorig jaar bekeken kijkers daar, via alle online kanalen, 52 miljoen volledige afleveringen, wat bijna een kwart meer is dan het jaar voordien (42 miljoen).

+ 25% Het aantal volledig bekeken afleveringen ging vorig jaar op de online Medialaan-kanalen een kwart hoger.

De huidige vlaggenschepen van beide commerciële zendergroepen, Blind Getrouwd op VTM en Temptation Island op VIJF, voelen die trend aan den lijve. Op amper een weekend gingen er dus 287.000 Temptation-afleveringen van start op vijf.be.

Volwaardig

Dat cijfer verdient nuance. Het is niet omdat een kijker een aflevering start, dat hij die ook effectief uitkijkt. Het aantal zuivere online ook kijkers ligt sowieso lager: een kijker kan een aflevering meerdere keren bekijken. Maar de trend van zuiver online weg kijken 'houdt aan en breidt uit', stelt SBS-woordvoerder Kristof Demasure.

Om zo'n account aan te maken, moet je e-mailadres, geslacht, geboortedatum en postcode opgeven.

Voor de commerciële zendergroepen is zuiver online kijken een volwaardig kanaal aan het worden. Medialaan bouwde de afgelopen jaren al een uitgebreid portfolio aan online applicaties en diensten uit, zoals vtm.be, de VTM-app en Stievie. Dat laatste is een apart platform waarop je gratis via advertenties of tegen betaling tv kan kijken. SBS beperkt zich tot de sites. Ze hopen ermee 'kabelknippers' - mensen zonder toegang tot digitale tv - op te vangen.

Data

Wie online kijkt, betaalt met zijn data en via advertenties. De kijkers die het voorbije weekend op vijf.be de afleveringen van Temptation Island wilden bekijken, hadden daar een account voor nodig. Om zo’n account aan te maken, moet je e-mailadres, geslacht, geboortedatum en postcode opgeven.