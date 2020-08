TikTok kan sluitsteen van het nieuwe Microsoft worden...

Topman Satya Nadella vormde Microsoft om van een saaie softwareverkoper naar een geïntegreerde digitale cloudspeler. Een overname van TikTok kan de kroon op het werk zijn.

Even terug naar 2014. In maart van dat jaar nam de huidige Microsoft-CEO Satya Nadella het roer over van Steve Ballmer, die jarenlang de vertrouweling was van oprichter Bill Gates. De markt verwelkomde de wissel, maar bleef sceptisch. Velen twijfelden eraan of Nadella de gemiste kansen van de voorgaande jaren nog kon goedmaken.

Microsoft was op dat moment nog een reus in zakelijke software, maar zag lijdzaam toe hoe Apple, Google, Amazon en Facebook de leiding hadden genomen in de nieuwe motoren van de digitale economie: mobiele toestellen en apps, clouddiensten en sociale media. Terwijl de nieuwkomers feestten op de beurs bleef Microsoft hangen op het peil van 15 jaar eerder.

Comeback

Zes jaar later heeft Nadella een comeback van formaat neergezet, die zich vertaalde in een vervijfvoudiging van de beurskoers. De nieuwe topman plukt de vruchten van forse investeringen in de cloud en van een indrukwekkende reeks (vaak kleine) overnames, waarmee hij het 'ecosysteem' rond Microsoft aanzienlijk versterkte.

De overname van de Finse smartphonemaker Nokia - een erfenis van Ballmer - liep weliswaar niet goed af omdat Apple en Google de prijzen in die markt al verdeeld hadden. Maar Nadella slaagde er wel in om een deel van de achterstand in sociale platformen goed te maken. Zijn belangrijkste deal was de aankoop van het professionele netwerk LinkedIn in 2016, voor 26,2 miljard dollar. In dezelfde geest lijfde hij in 2018 ook Github in, een platform waar softwareontwikkelaars code met elkaar delen.

Tieners

Toch bleven dat nicheplatformen die niet op kunnen tegen de schaal van merken als YouTube, Facebook, Instagram of Snapchat. Met een mogelijke overname van de Noord-Amerikaanse en Australische activiteiten van TikTok dient zich nu een gouden opportuniteit aan om ook in die massamarkt actief te worden.

TikTok, vooral bekend als uitlaatklep van karaoke zingende en dansende tieners, lijkt ver buiten de comfortzone te liggen van een concern dat we vooral associëren met e-mail en tekstverwerking. Toch is een overname voor Microsoft op heel veel manieren interessant.

800 miljoen gebruikers tiktok TikTok telt wereldwijd zowat 800 miljoen gebruikers, maar groeit vooral snel in de westerse landen. Analisten schatten dat zo'n 70 miljoen Amerikanen elke maand de app gebruiken.

Eerst en vooral kan het platform advertentie-inkomsten opleveren die Microsoft momenteel misloopt en die op de rekeningen van de rivalen Facebook en Google belanden. De indrukwekkende groeicijfers van de app zetten dat argument nog kracht bij, net als de geleidelijke verbreding van het doelpubliek. Zowat een derde van de TikTok-gebruikers is al 25 jaar of ouder, een meerderheid is vrouw.

Schaal

Maar er is veel meer dan advertentiegeld. Microsoft heeft een publieksplatform nodig als het in staat wil zijn om, net als zijn rivalen, allerlei nieuwe diensten op grote schaal te lanceren. Het concern is al actief in games via zijn afdeling Xbox en het in 2014 overgenomen bouwspel Minecraft. Niets sluit uit dat het op termijn ook andere diensten ontplooit, zoals muziek, video, e-commerce of betaaloplossingen.

Ook aan de kostenzijde kan Microsoft besparen, doordat het de nodige kennis en infrastructuur in huis heeft om een app met tientallen miljoenen dagelijkse gebruikers in de lucht te houden.