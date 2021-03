Tokenmarktplaats OpenSea haalt 23 miljoen dollar op

OpenSea, een van de toonaangevende marktplaatsen voor non-fungible tokens (NFT's), versterkt zijn kas met 23 miljoen dollar. De operatie werd geleid door Andreessen Horowitz, aka a16z, de bekende durfkapitalist van Silicon Valley.

OpenSea ging eind 2017 van start. CEO en medestichter Devin Finzer vindt dat NFT's een 'renaissance van de digitale wereld' mogelijk maken. NFT's kunnen allerlei digitale vormen aannemen, maar essentieel is dat ze uniek en digitaal zijn met een eigenaarschap dat wordt beheerd en gecontroleerd op een blockchain. Het kunnen verzamelobjecten zijn zoals digitale baseballkaarten, digitale kunstvoorwerpen, gamingobjecten zoals magische zwaarden, digitale tickets of domeinnamen. OpenSea is een van de marktplaatsen voor NFT's.

'Vandaag zijn er meer dan 3 miljoen NFT's te koop', stelt partner Katie Haun van Andreessen Horowitz in een blogpost op de site van de durfkapitalist. Per week wordt op de belangrijkste markten voor meer dan 100 miljoen dollar verkocht.

EBay

OpenSea is volgens Haun een onestopshop om NFT's te vinden, te kopen en te verkopen. Het geeft ook basisinformatie over de digitale objecten zonder dat de consumenten zelf aan de slag moet met blockchaindata. Haun vergelijkt het model van OpenSea met dat van een eBay of Amazon.

Aan de financieringsronde wordt ook deelgenomen door een reeks investeerders zoals de miljardair Mark Cuban.