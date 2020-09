Tv-platform Choice heeft beursnotering bijna rond

Choice, het nieuwe tv- en internetplatform van de ondernemer Bart Van Coppenolle, bereidt een nieuwe kapitaalronde voor en legt de laatste hand aan een beursnotering op Euronext Brussel.

Choice is een digitaal platform dat tv en video kijken persoonlijk en sociaal moet maken. Klanten zullen er de bekende Vlaamse zenders vinden, maar kunnen ook apps zoals Netflix of YouTube integreren. Het idee is dat je via een app persoonlijke afspeellijstjes kunt maken en programma’s of lijstjes kunt aanbevelen en delen met andere gebruikers.

Het project is de opvolger van Bhaalu, het ter ziele gegane project om een ‘intelligente afstandsbediening’ te ontwikkelen om tv-programma’s in de cloud op te nemen en te manipuleren. Bhaalu werd in 2014 door de rechtbank verboden na een klacht van de Vlaamse tv-omroepen, die vonden dat het een inbreuk op hun auteursrechten vormde.

Voor Choice hebben we vandaag wel een akkoord met de Vlaamse omroepen op zak, zegt Van Coppenolle. Daardoor zal het onder meer mogelijk zijn om programma’s van de grote Vlaamse zenders uitgesteld te bekijken. ‘Daarnaast zijn we nog met een hele reeks internationale zenders aan het onderhandelen.’

Van Coppenolle en zijn zakenpartner Philip Vandormael, die jaren samengewerkt hebben bij het aan Nikon verkochte 3D-meetbedrijf Metris, zijn volop bezig met de financiële onderbouw van hun tv-project. Het bedrijf nam een ‘listing sponsor’ (4Reliance) en een advocatenkantoor (Clifford Chance) in de arm om, waarschijnlijk binnen de 30 dagen, de stap naar Euronext Brussel te zetten. Choice zal een directe notering krijgen op het Access-segment van de beurs, wat vroeger de Vrije Markt heette.

Dat is opmerkelijk omdat Choice een coöperatieve vennootschap is en als dusdanig geen beursnotering kan krijgen. Daarom wordt een juridische constructie opgezet die erop neerkomt dat de coöperatieve aandeelhouders één keer per maand hun deelbewijzen kunnen omzetten in aandelen van een nv die wel op de beurs verhandeld worden.

Op die manier moeten coöperanten de mogelijkheid krijgen om hun deelbewijzen gemakkelijk te gelde te maken. De omgekeerde beweging - een aandeel kopen op de beurs en dat omzetten in een coöperatief deelbewijs - is juridisch voorlopig niet mogelijk.

Choice haalde afgelopen jaar al 2,5 miljoen euro op met de uitgifte van deelbewijzen aan 250 euro per stuk. Binnenkort volgt een nieuwe ronde, maar Van Coppenolle wil daar nog geen details over kwijt. Het bedrijf hoeft voor een publieke kapitaalronde van minder dan 5 miljoen euro geen volledig prospectus uit te geven, maar wel een informatienota. De financiële toezichthouder FSMA had Choice vorig jaar nog verplicht om enkele aanvullingen te publiceren omdat het bedrijf onvoldoende had gewezen op de risico’s voor zijn aandeelhouders.

De coöperanten zullen naast het tv-platform ook breedbandinternet krijgen voor 22,5 euro per maand, belooft het bedrijf. Van Coppenolle wil daarvoor tegen lage tarieven capaciteit inkopen bij bestaande operatoren, ‘vergelijkbaar met de groepsaankopen voor gas en elektriciteit’.

Ook niet-coöperanten zullen op dat internetaanbod kunnen intekenen, op voorwaarde dat ze eerst een soort gebruiksrecht, een ‘e-voucher’, van een coöperant overkopen. ‘Zo’n e-voucher kost 2,50 euro per maand, waardoor de totale maandprijs 25 euro bedraagt’, aldus Van Coppenolle.