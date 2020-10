Tv-platform Choice mikt op 5 miljoen euro met crowdfunding

Het nieuwe internet- en televisieplatform Choice hoopt 5 miljoen euro op te halen met een crowdfundingcampagne. Die moet binnenkort gevolgd worden door een beursnotering.

Choice is het nieuwe project van Bart Van Coppenolle en zijn zakenpartner Philip Vandormael, die eerder het 3D-meetbedrijf Metris en het ter ziele gegane tv-platform Bhaalu oprichtten. Het idee is een interactief televisie- en videoplatform aan te bieden gekoppeld aan een goedkoop breedbandabonnement. Het tv-product zal een combinatie bieden van digitale televisie en socialemediafuncties.

Vorig jaar haalde Choice al ruim 2,5 miljoen op met een crowdfunding, waarbij bijna 2.000 mensen aandeelhouder werden van een coöperatieve vennootschap. De nieuwe kapitaalronde, met een beoogd bedrag tot 5 miljoen euro, kan niet los gezien worden van de beursplannen van Choice.

Binnen afzienbare tijd - deze of volgende maand - hoopt het bedrijf een directe notering te krijgen op het Access-segment van Euronext Brussel. Dat geeft de coöperanten de mogelijkheid hun aandelen via de beurs te gelde te maken. Die mogelijkheid zullen ze een keer per maand hebben.

250 euro De crowdfunders worden voor 250 euro eigenaar van een ‘unit’, een pakketje dat één coöperatief aandeel omvat (Choice co-op CV) en 25 aandelen van de operationele vennootschap Choice NV, die op Euronext genoteerd wordt.

Omdat een coöperatieve vennootschap niet op de beurs verhandeld kan worden, kiest Choice voor een vrij complexe constructie, waarbij de vroege intekenaars wat extra rendement kunnen behalen.

Crowdfunders

De crowdfunders worden voor 250 euro eigenaar van een ‘unit’, een pakketje dat één coöperatief aandeel omvat (Choice co-op CV) en 25 aandelen van de operationele vennootschap Choice NV, die op Euronext genoteerd wordt. Wie na de start van de beursnotering intekent, zal geen 25 maar 20 NV-aandelen krijgen.

Per unit (en dus per coöperatief aandeel) krijgen de coöperanten bovendien een maandelijkse coupon of e-voucher met een waarde van 2,5 euro. Die kunnen ze zelf gebruiken als een kortingsbon op de diensten van Choice of ze kunnen ze verkopen aan andere geïnteresseerden via het Choice-platform.

De verkoop van de e-vouchers kan vroege intekenaars op termijn een extra rendement van 1 procent per maand opleveren. 'Een extra beloning voor het risico van een vroege investering in een ambitieus consumertechbedrijf', zegt CEO Van Coppenolle.

Choice is van plan internet aan te bieden voor 25 euro per maand of 22,5 euro met e-voucher. Het tv-product kost aan de volle prijs 10 euro, met e-voucher 7,5 euro.