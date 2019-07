Twitter en Instagram strenger voor haat en pesten

In de huidige gebruiksvoorwaarden van Twitter is het al verboden om dreigberichten te formuleren op basis van ras, etniciteit, religieuze overtuiging, enz... Maar nu worden de regels verscherpt en is een rechtstreekse aanval niet langer noodzakelijk. Een algemeen haatbericht volstaat. ‘Onderzoek heeft aangetoond dat de ontmenselijking van taal de risico’s vergroot’, klinkt het.