Twitter lanceert betalende abonnementen en wil meer gerichte marketing

Het socialemediabedrijf Twitter wil zijn inkomsten tegen 2023 verdubbelen. Daartoe neemt het zich voor te ontwaken uit een jarenlange lethargie en nieuwe diensten te lanceren. Die volgen het voorbeeld van wat elders in de sector al is ingevoerd.

Topman Jack Dorsey nam tijdens de virtuele presentatie voor analisten en beleggers geen blad voor de mond. 'Laat ons beginnen met waarom mensen niet in ons geloven', stak hij van wal. 'De kritiek is dat we traag en niet innovatief zijn en we worden niet vertrouwd.' Dorsey combineert het CEO-schap van Twitter met dat van het betalingsbedrijf Square. Hij krijgt wel eens de kritiek dat beide jobs moeilijk te verenigen zijn.