Twitter test functie om conversaties te volgen

Twitter, het sociale platform waar je voor het oog van de wereld in debat kunt gaan, test een nieuwe functie om je te ‘abonneren’ op conversaties van andere gebruikers.

Twitter mag het in aantal gebruikers en in winstgevendheid dan afleggen tegen Facebook, het platform blijft wel een geliefkoosde bestemming voor nieuwsjunks en mensen die het maatschappelijk debat willen volgen.

Om het die mensen makkelijker te maken, is Twitter een nieuwigheid aan het uitproberen: een knop om automatisch verwittigd te worden wanneer er extra tweets worden gepubliceerd in een bepaalde conversatie. Momenteel kan dat alleen indien je zelf aan zo’n conversatie deelneemt, door een tweet te liken of te beantwoorden.