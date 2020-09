Twitter verscherpt beleid tegen misleidende verkiezingsberichtgeving

Twitter gaat strenger optreden tegen berichten die opzettelijk verwarring zaaien of het vertrouwen in kandidaten ondermijnen in aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen.

Dat heeft het bedrijf donderdag bekendgemaakt. Twitter is van plan berichten te verwijderen die onbewezen theorieƫn over verkiezingsfraude verspreiden of bijvoorbeeld een overwinning vroegtijdig toekennen aan een kandidaat. Als ze tegen de nieuwe regels ingaan, verwijdert het platform de berichten.

Trump

Met het besluit kan Twitter opnieuw in aanvaring komen met de Amerikaanse president Donald Trump. Het platform plaatste al eens een waarschuwing bij een van zijn tweets in mei. Daarop beschuldigden Trump en zijn campagneteam het platform van censuur en vooringenomenheid.

Op Twitter laat Trump geregeld weten geen vertrouwen te hebben in het stemmen per brief.

De laatste waarschuwing werd geplaatst bij een tweet eind augustus. Daarin zou Trump hebben aangezet tot geweld. Hij schreef zich 'met geweld te verzetten' als Washington DC in een 'autonome zone' verandert.

Op Twitter laat de president geregeld weten geen vertrouwen te hebben in het stemmen per brief. Hij denkt dat op die manier gemakkelijk gefraudeerd kan worden en dat de winst hem mogelijk zo ontglipt. Trump staat in peilingen achter op de Democratische kandidaat Joe Biden. De verkiezingen vinden plaats op 3 november.

Facebook

Eerder besloot Facebook al maatregelen te nemen tegen misleidende informatie. Het bedrijf van oprichter Mark Zuckerberg gaat alle politieke advertenties zeven dagen voor de Amerikaanse verkiezingen verwijderen. Ook bant Facebook berichten die de uitslag mogelijk manipuleren of de winst van een van de partijen vooraf claimt.