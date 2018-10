Uitgever La Libre kandidaat om L'Avenir over te nemen

Plan B

'Ik zeg aan L'Avenir dat er een plan B is. Door IPM en L'Avenir te laten fuseren kunnen we zoveel synergievoordelen genereren dat we een collectief ontslag via de wet-Renault kunnen vermijden', stelt Le Hodey. 'Met andere woorden, wij stellen voor L'Avenir over te kopen zonder collectief ontslag. IPM en L'Avenir zijn complementair, klinkt het nog, want IPM heeft geen regionale krant.