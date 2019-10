VRT moet meer besparen dan gedacht

De VRT-top richtte zich vrijdagochtend in een interne communicatie aan het personeel. 'We zijn erg geschrokken van wat we gelezen hebben over de besparing die de VRT opgelegd krijgt en begrijpen dat de onrust hierover binnen de VRT en de mediasector groot is', schrijft CEO Paul Lembrechts. 'Volgens de begrotingscijfers gaat het om 2,4 miljoen euro in 2020, jaarlijks oplopend tot 12 miljoen euro in 2024. Maar er is meer: door onder meer de niet-indexering van de dotatie en de vergrijzingskosten loopt de totale besparing op tot meer dan 40 miljoen euro in 2024.'