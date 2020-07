VRT schrapt aflevering 'F.C. De Kampioenen' wegens racisme

Een 18 jaar oude aflevering van 'F.C. De Kampioenen' wordt niet meer heruitgezonden of online aangeboden omdat de VRT de neerbuigende grappen over een zwart personage ongepast vindt.

De VRT zal een 18 jaar oude aflevering van de populaire VRT-serie 'F.C. De Kampioenen' niet meer heruitzenden of online beschikbaar stellen. De neerbuigende grappen over een zwart personage zijn ongepast, zegt de openbare omroep.

'Kamer te huur' is de titel van de aflevering uit 2002, met als centrale gast Dieudonné, een man uit Kameroen, in dienst bij worstenfabrikant Balthazar Boma. Hij huurt een kamer bij cafébazin Pascale. Doorheen de hele aflevering worden neerbuigende grappen gemaakt over zijn huidskleur.

De aflevering is al vaker heruitgezonden, zoals alle 'F.C. De Kampioenen'-seizoenen, maar zal dus niet meer op televisie te zien zijn. Oudere programma's worden nu gescreend door de manager beroepsethiek samen met de leiding van Eén en diversiteitsmedewerkers.

'De aflevering blijft wel in het VRT-archief zitten. We gaan de geschiedenis niet uitwissen', zegt VRT-woordvoerder Hans Van Goethem.

Het niet meer aanbieden van de aflevering past in een ruimer debat over racisme, waarin in België ook de koloniale erfenis van Leopold II ter discussie staat.