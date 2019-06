VRT vraagt extra geld aan nieuwe Vlaamse regering

Volgend jaar moet de VRT een nieuwe beheersovereenkomst afsluiten met de nieuwe Vlaamse regering. Ze lost nu alvast een schot voor de boeg. 'De huidige dotatie is onvoldoende.'

In een tot op de draad versleten VRT-gebouw stelde de VRT-top - CEO Paul Lembrechts en voorzitter Luc Van den Brande - donderdagmiddag het jaarverslag van 2018 voor. Normaal behoudt het de primeur daarvoor aan het Vlaams parlement. Maar de commissie-Media is daar op dit moment nog niet in functie.

De VRT kan terugblikken op een jaar waarin het zijn voornaamste doelstellingen wist te behalen. Wekelijks bereikt de openbare omroep net geen 89 procent van de Vlamingen, meer dan de gevraagde 85 procent. Op dagbasis halen de radionetten met iets meer dan 3 miljoen luisteraars het grootste bereik. Online is een snelle groeier: dagelijks bezoeken 1,2 miljoen mensen de sites van de VRT.

Bereik

De openbare omroep klopt zich op de borst dat ze zo nog altijd een breed bereik heeft, ondanks de besparingsoefening. Eind 2018 werkten er 2.095 voltijdsen voor de VRT, 164 minder dan vijf jaar geleden. 'We proberen het geld voor ons aanbod te vrijwaren, en efficiënter te zijn in de ondersteuning', stelt Lembrechts. Over vervangingen in departementen zoals hr of financiën denkt het bedrijf twee keer na.

We leiden dit bedrijf op basis van feiten, niet op basis van veronderstellingen Paul Lembrechts CEO VRT

Maar in de volgende beheersovereenkomst moet het anders, waarschuwen Lembrechts en Van den Brande. 'De huidige overheidsdotatie is onvoldoende', stelt Lembrechts onomwonden. 'Extra financiële ruimte is nodig', beaamt Van den Brande. De VRT heeft zich solidair getoond en hoopt dat de sanering nu achter de rug is, zo is de teneur. Om het aanbod overeind te houden, is zelfs meer geld nodig.

De VRT zal daarvoor in gesprek moeten met de nieuwe Vlaamse regering. CEO Paul Lembrechts houdt zich op de vlakte over de mogelijkheid dat Vlaams Belang dan mee aan tafel schuift. 'We leiden dit bedrijf op basis van feiten, niet op basis van veronderstellingen'.

Dotatie

De VRT boekte vorig jaar een licht verlies van 3,2 miljoen euro. Dat is ingecalculeerd; even jaren met sportevenementen zijn steevast duurder dan oneven jaren. De VRT is over een periode van vijf jaar (van begin 2016 tot eind 2020) nog altijd op weg naar een sluitende begroting. De oneven jaren zijn goedkoper.

3,2 miljoen Verlies De VRT boekte vorig jaar een ingecalculeerd verlies van 3,2 miljoen euro.

Ondanks de besparingen ging de dotatie vorig jaar licht omhoog. De VRT kon beroep doen op 276,1 miljoen euro aan belastinggeld, 7,8 procent meer dan het jaar voordien (268,3 miljoen). Elke Vlaming draagt zo 41,2 euro per jaar bij aan de VRT. Dat is lager dan het Europees gemiddelde van 63 euro. De VRT haalde verder 173,6 miljoen aan eigen middelen binnen.