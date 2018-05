VTM Nieuws verhuist mee naar Antwerpen

VTM Nieuws trekt weg uit Vilvoorde. News City, het project van de Persgroep en Medialaan om alle nieuwsredacties te bundelen, vestigt zich integraal in het nieuwe gebouw in Antwerpen.

Totnogtoe was de Medialaan in Vilvoorde de vaste stek van de VTM-Nieuwsredactie. Daar komt vanaf eind volgend jaar verandering in.

De VTM-Nieuwsredactie, met de studio incluis, verhuist van Vilvoorde naar Antwerpen. De verhuis komt er in de nasleep van de oprichting van 'News City', de bundeling van de nieuwsredacties van Medialaan en De Persgroep. Het gaat daarbij om de redacties van Het Laatste Nieuws, HLN.be, De Morgen, Humo, Dag Allemaal en dus VTM Nieuws.

Trillingen

De Persgroep vatte eind 2016 de bouw van een nieuw redactiegebouw aan het Kievitplein in Antwerpen aan, vlakbij het Antwerpse Centraal Station. Maar toen De Persgroep in oktober vorig jaar haar belang in Medialaan verhoogde van 50 naar 100 procent, zette dat de groep voor een breinbreker.

Moest VTM Nieuws mee naar het nieuwe gebouw in Antwerpen? De oprichting van News City leek dat te suggereren. Maar praktisch was de verhuis geen evidentie. Zo moeten de zendwagens van VTM gemakkelijk de stad uitraken. Er was ook even sprake van 'trillingproblemen'.

De voorbijrijdende treinen zouden niet bevorderlijk zijn voor de werking van een tv-studio. 'De bouwmeester heeft dat bekeken en daar technisch het licht op groen gezet', bevestigt Medialaan-woordvoerder Sara Vercauteren. De oplevering van het gebouw is gepland voor najaar 2019.

Vilvoorde

Paul Daenen en Kris Hoflack, de directeurs Nieuws, noemen het 'logisch' dat alle nieuwsredacties op een en dezelfde locatie komen. In Antwerpen zullen er in totaal 400 redactieleden aan de slag zijn. In het gebouw kunnen er in totaal 1.000 mensen tegelijk werken. De Persgroep vestigt er ook z'n hoofdzetel en de financiƫle dienst.

Door de verhuis naar Antwerpen zitten de nieuwsredacties wel verder verwijderd van Brussel, nog altijd het politieke hart van dit land en Europa. Om die reden blijft er waarschijnlijk een set voor dringende interventies in Vilvoorde. 'We hebben ook een speciale Brussel-correspondent, die snel kan inspelen op nieuws daar', aldus Vercauteren.