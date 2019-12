VTM klopt sociaal plan af met 87 ontslagen

De directie en de vakbonden zijn het eens over de precieze invulling van de ontslagronde bij VTM, twee maanden na de eerste aankondiging van de plannen.

De directie van DPG Media, het mediabedrijf boven merken als VTM en HLN, riep donderdagmiddag het personeel samen voor een informatiemoment over het sociaal overleg. De bonden en de directie hebben een definitief akkoord, meer dan twee maanden nadat DPG had aangekondigd 145 jobs te willen schrappen in zijn klassieke televisietak. Dat was 1 job op de 4.

De sanering komt er in reactie op de veranderende kijkgewoonten. Minder dan de helft van de Vlamingen kijkt nog live naar het zendschema dat de omroepen hen voorschotelen. Klassieke omroepen als VTM moeten fors investeren in digitale kijkplatformen, waarop de kijker kan kiezen wat en wanneer hij wil kijken. Een voorbeeld is VTM GO.

VTM Nieuws

De sanering treft verschillende diensten en functies. Het gaat zowel om diensten die plannen of produceren voor tv, als om ondersteunende diensten, zoals zij die de reclameblokken inplannen of de marketing doen.

Ook de nieuwsdienst is betrokken. VTM snoeit er in het ondersteunend personeel, zoals technici en stylisten, maar niet in het journalistenbestand. De VTM Nieuwsredactie verhuist in februari naar Antwerpen, waar ze terechtkomt in News City, een eengemaakte nieuwsredactie met HLN en de magazines.

Schuiven

De directie voorziet in diverse begeleidende maatregelen, zoals outplacementtrajecten en een tewerkstellingscel.

Na het afronden van de consultatieronde midden november was al duidelijk dat de impact minder zwaar zou uitvallen dan verwacht. Het bedrijf kon intern schuiven, onder meer naar de vijftig digitale jobs die het wil creëren.