VTM lost nieuw salvo in streamingoorlog

De VTM-moeder Medialaan verstevigt met het nieuwe online streamingplatform VTM Go de strijd om de kijker. De focus ligt op personalisatie en het merk VTM.

Medialaan, het bedrijf boven de tv-zenders VTM, Q2, CAZ en Vitaya, schudt zijn online videoaanbod alweer overhoop. Vandaag schiet VTM Go in een testfase uit de startblokken. Eerst via desktop, en voor 10.000 testpersonen ook als app.

Het nieuwe online streamingplatform is geen innovatie, maar een doorgedreven herwerking van Stievie Free. Medialaan toverde die kijkdienst in het najaar van 2015 uit zijn hoed. De premisse - zelf beslissen wat je wanneer kijkt in ruil voor gepersonaliseerde advertenties - was toen nog revolutionair.

Stievie Free

Drie jaar later schakelt Medialaan een versnelling hoger. Dat is niet vrijblijvend: onderzoek leert dat minder dan de helft van de Vlamingen nog lineair, volgens het zendschema, kijkt. Stievie Free gaat op de schop, net als de site en de app van VTM en de videosectie van de app van Qmusic.

Er komen in ruil 300 programmatitels samen op een nieuwe online streamingdienst, onder de noemer van het sterkste merk: VTM Go. Kijken is gratis in de online omgeving, al moet de kijker korte, gepersonaliseerde advertenties uitzitten. Die baseert VTM op demografische kenmerken als geslacht en leeftijd.

Op het platform duwt het on- demandprincipe - zelf grasduinen in de catalogus - de livebeleving naar de tweede plaats. Personalisatie is het ordewoord. Iedereen krijgt eigen ‘swim lanes’ - doorscrollbare reepjes per topic - aangeleverd door algoritmes. De ervaring doet meteen denken aan de online videostreamingdienst Netflix.

Personalisatie

Medialaan claimt dat het nog radicaler is in zijn personalisatie dan Netflix. ‘Er is voorlopig maar één swim lane, die voor Crimineel Goede Series, opgesteld door redacteurs. In de toekomst kunnen daar beperkt enkele bijkomen’, zegt de personalisatie-expert Maarten Devillé. ‘De tien miljoen andere, gepersonaliseerde, swim lanes worden volledig bepaald door algoritmes.’

Medialaan gaat verder dan Netflix. Er zijn tien miljoen gepersonaliseerde suggesties waar we geen enkele invloed op uitoefenen. Maarten Devillé Personalisatie-expert Medialaan

Medialaan past daar geen eigen regels meer op toe. Iets wat Netflix wel eens doet. Het vult het werk van algoritmes soms aan met eigen regels. ‘Netflix probeert vaak zoveel mogelijk mensen naar de Netflix Originals, de series die Netflix zelf laat maken, te sturen’, stelt Devillé.

De algoritmes zullen bij het testpubliek eerst suggesties doen op basis van eerder kijkgedrag op Stievie Free en de VTM-site of -app. Daarna voeden ze zich aan VTM Go. Kijkers zullen kunnen kiezen uit ‘catch-up’, het uitgesteld kijken van programma’s die op dat moment op de Medialaan-zenders lopen, en oudere reeksen uit het archief. Medialaan kocht ook de rechten op de series van het Britse on-demandplatform Walter Presents.

Het live-element komt uiteindelijk pas terug op het derde tabblad. Daar kan je live kijken naar de zenders. Maar de navigatie geeft alleen zicht op de programma’s die op dat ogenblik lopen, niet op het hele zendschema.