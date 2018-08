VTM roept op tot 'Vlaamse Netflix'

Bundelen de Vlaamse omroepen hun fictiereeksen binnenkort op één enkel digitaal platform? Met dat voorstel stapt VTM naar de andere zenders.

Bij de voorstelling van de najaarsprogrammatie is het alle hens aan dek bij de Vlaamse zenders. Bij zowel Medialaan (VTM, Q2, Vitaya, CAZ, VTMKZOOM, Kadet) als bij SBS (VIER, VIJF, ZES) kijkt gemiddeld een kwart van de kijkers niet meer live naar de programma's.

Bij fictie ligt dat percentage hoger, bij live-televisie (zoals nieuws of sport) lager. Bovendien verleiden online streamingdiensten zoals Netflix kijkers om hun kabel door te knippen en online naar een veel rijker serieportfolio te kijken.

Fictie

25% Uitgesteld kijken Bij zowel Medialaan als SBS kijkt een kwart van de kijkers niet meer live naar de programma's.

Om het tij te keren lanceerden Erwin Deckers en Dirk Lodewyckx, het voorlopig duo aan de top bij Medialaan, een opmerkelijk voorstel. Ze reiken de andere Vlaamse zenders de hand voor de opstart van één enkel digitaal platform.

Daarop willen ze naar eigen zeggen 'alle Vlaamse topfictie' bundelen, aangevuld met internationale films en series. 'We willen een straf lokaal complementair aanbod neerzetten naast Netflix.' Tegelijk vragen ze de overheid om nieuwe steunmaatregelen voor Vlaamse fictie.

Netflix

Eerder riep Proximus-topvrouw Dominique Leroy ook al op om een platform te bouwen met programma's van eigen bodem. Elders in Europa bekijken verschillende omroepen ook al hoe ze de handen in elkaar kunnen slaan tegen Netflix.

Al is wel haast geboden. De online streamingdienst maakte in april in Rome bekend dat hij dit jaar 1 miljard dollar investeert in Europese producties. Daar werken 35.000 mensen aan. In 2019 komt ook de eerste Nederlandstalige 'Netflix Original' uit.

VTMGo

Medialaan timmert in de tussentijd aan het eigen online aanbod. In het najaar gaat met 'VTMGo' alweer een nieuw digitaal platform van start. Daarop zijn alle programma's van de zeven Medialaanzenders tot dertig dagen na uitzending te herbekijken. Het platform is gratis, maar kijkers krijgen gepersonaliseerde reclame op basis van hun data.

We willen hiermee een straf lokaal complementair aanbod neerzetten naast Netflix. Erwin Deckers en Dirk Lodewyckx CEO's Medialaan/DPP

VTM Go is zo niet meer of niet minder dan een uitgebreidere herlancering van Stievie Free. Op dat platform kunnen kijkers al sinds 2013 de programma's van Medialaan herbekijken, tot zes dagen na uitzending, ook met gepersonaliseerde reclame. Al gaat Medialaan nu ook een bredere catalogus ontsluiten met programma's waar het de rechten op heeft.

Vorig jaar kwam daar het betalende Stievie Premium bij, met programma's van 18 zenders (ook van SBS en de VRT) voor 9,99 euro per maand. Met de komst van VTM Go verdwijnt Stievie Free. Over Stievie Premium is nog geen beslissing genomen.

Herschikking

De herschikking doet vragen rijzen over het succes van Stievie. Medialaan gaf nooit cijfers over het aantal gebruikers. 'Op al onze platformen bereiken we gemiddeld 4 miljoen volledig bekeken afleveringen per maand, een stijging met 22 procent tegenover een jaar geleden', stelt Medialaan-woordvoerster Sara Vercauteren.

Naam 'Medialaan' verdwijnt In het najaar timmert De Persgroep, de enige aandeelhouder van Medialaan, verder aan de fusie van de VTM-moeder met de Belgische krantenactiviteiten van De Persgroep (De Morgen, Het Laatste Nieuws). Zo verdwijnen vanaf januari de namen 'Medialaan' en 'De Persgroep Publishing'. In oktober onthult het fusiebedrijf zijn nieuwe naam, die het dan vanaf januari gaat gebruiken. Er is voorlopig geen nieuws over de invulling van de CEO-positie aan het hoofd van het fusiebedrijf. Daarvoor was aanvankelijk Peter Bossaert, CEO van Medialaan, gekozen, maar die vertrok in april.