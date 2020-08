VTM2, VTM3 en VTM4 vervangen Q2, Vitaya en CAZ

Over het thema dat het hele Vlaamse tv-landschap al jaren bezighoudt - de komst van een lokaal streamingplatform of 'Vlaamse Netflix' - loste Lodewyckx niets. De joint venture tussen DPG en Telenet dier dat platform gaat uitbaten, moet nog het groene licht krijgen van de Europese Commissie. 'Zolang dat niet gebeurd is, kan en mag ik er niets over zeggen', aldus Lodewyckx.'