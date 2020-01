Van Isacker schuift van VTM Nieuws naar magazines

Van Isacker is een oude getrouwe van DPG-topman Christian Van Thillo. Hij leidde VTM Nieuws al eens in de jaren 90 en had ook leidende functies bij De Tijd, De Morgen en het Brusselse medium Bruzz. In 2013 en 2014 was hij communicatiedirecteur bij Club Brugge, het jaar daarna werkte hij voor het entertainmentbedrijf Warner Bros.