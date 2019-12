Van Thillo: 'Dit is geen keuze voor papier'...

DPG Media, het mediabedrijf achter HLN en VTM, rijft voor bijna een half miljard euro magazines en de nieuwssite NU.nl binnen in Nederland. Maar magazines zijn geen keuze voor papier, weerlegt CEO Christian Van Thillo.

Op de valreep tekent DPG Media voor een van de mediadeals van het jaar. Het familiebedrijf - dat kranten, magazines, radio- en tv-zenders en online diensten bezit in België, Nederland en Denemarken - telt 460 miljoen euro neer voor de mediatak van het Finse Sanoma. De Finnen plooien terug op onderwijs.

Is dit een keuze voor papier? De mediatak van Sanoma haalt 60 procent van zijn nettoverkoop uit papier.

Van Thillo: 'Een overname bestel je niet. Sanoma wou zich heroriënteren en de mediatak kwam als geheel op de markt. Die heeft ook een belangrijk digitaal luik, met de nieuwssite nu.nl en enkele databedrijven. Nu.nl is een fenomeen: het is er bijna als enige in geslaagd een veelbezochte site uit te bouwen, zonder hulp van een dagelijkse krant. Driekwart van de trafiek is te danken aan de app van Nu.nl. Bovendien mag je je niet blindstaren op omzet. Bij offline media is de omzet misschien hoger, maar zijn de marges lager. Bij online media is dat net omgekeerd. Dit is dus zeker geen keuze voor papier.'

Maar is zo'n portfolio aan magazinetitels wel toekomstgericht? Zelfs als die dan op de markt komt.

Van Thillo: 'Er zijn wat mij betreft drie parameters om zo'n portfolio aan titels te evalueren. Een: is een merk sterk? Twee: wat is de verhouding tussen het aantal abonnees en de verkoop in de krantenwinkel? Drie: Is de titel niet te zeer afhankelijk van advertenties? Een sterk merk met veel abonnees dat niet te afhankelijk is van advertenties, is van strategisch grote waarde. Kranten die aan die criteria voldeden, zijn erin geslaagd digitaal te transformeren. Voor magazines geldt hetzelfde.'

En? Voldoen de titels in kwestie aan uw test?

Van Thillo: 'Libelle en Margriet zijn sterke merken, Vtwonen is ook een referentie in zijn niche. Tot slot is er het unieke contract met Disney. Het Donald Duck-tijdschrift bereikt 182.000 huishoudens. Nederland is een van de drie landen waar tekenaars zelf Donald Duck mogen tekenen. In Nederland gaat het gezegde dat kinderen met hun neus in een Donald Duck-tijdschrift zitten, als ze niet naar filmpjes kijken op de smartphone.'

Gelooft u in het digitaal lezen van magazines? Op een tablet voelt dat nooit handig.

Van Thillo: 'Tijdschriften lopen zeker achter op kranten in de digitalisering. Dat is mee te wijten aan hun lagere frequentie. Er zijn wel modellen. Gespecialiseerde tijdschriften zoals The Economist en Bloomberg Businessweek zijn succesvol. Wij hebben een online omgeving ontwikkeld die al tekst, video en audio met elkaar combineert voor krantentitels zoals De Morgen, de Volkskrant en Het Parool. Die is bedoeld voor zowel smartphones als tablets. We willen hetzelfde doen voor de magazines. Tegelijk moet je bij magazines nadenken over hoe je een community bouwt rond je merk. Libelle organiseert events, Vtwonen heeft een webshop en een van de grootste woonbeurzen van Nederland.'

Draait deze overname ook om schaal? U spreekt over een IT-platform dat verschillende merken kunnen delen.

Van Thillo: 'Uiteraard gaat dit ook om schaal. Dat steek ik niet onder stoelen of banken. We zoeken schaalvoordelen voor zover die ons kunnen helpen de digitale omslag te maken. We hebben nu 500 man op onze IT-afdeling. Dat lukt niet als je daar geen schaal tegenover kan zetten. We hebben twee soorten online platformen: een voor de populaire, gratis media en een voor de betalende kwaliteitsmerken.

Is die schaal nodig om Facebook en Google te bekampen?