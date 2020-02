Van Thillo's opvolger krijgt lange to-dolijst...

Christian Van Thillo, als CEO van DPG Media (VTM, HLN) baas van 's lands grootste mediagroep, laat de operationele teugels los. Zijn kroonprins Erik Roddenhof erft enkele moeilijke dossiers.

Paleisrevolutie in medialand. Iets meer dan dertig jaar na zijn aantreden als CEO van De Persgroep, nu DPG Media, legt Christian Van Thillo die functie neer. Al vertrekt hij niet helemaal: hij blijft uitvoerend voorzitter van het directiecomité en zal zich buigen over de strategie en overnamekansen.

Het verschil tussen het begin en het einde van zijn CEO-teneur is significant. Toen was De Persgroep een fusie van twee Belgische uitgeverijen, nu is het een multinational met belangen in kranten, magazines, tv en radio. Die is in drie landen (België, Nederland en Denemarken) actief en heeft een omzet boven 2 miljard euro.

Met Erik Roddenhof duidt Van Thillo een 'jonkie' aan als opvolger. De man vervoegde het bedrijf in 2012, als marketingdirecteur voor Nederland. Razendsnel maakte hij opgang, en in 2018 belandde hij op de sleutelpositie van CEO van de koepel boven de Belgische en Nederlandse activiteiten.

Kroonprins

Hij was zo al Van Thillo's gedoodverfde opvolger. Toch is zijn aanstelling geen evidentie. Roddenhof heeft geen typisch mediaprofiel; voor zijn komst bij DPG Media Nederland was hij actief bij de grootbank ABN AMRO, de telecomoperator KPN en de energiebedrijven Nuon en Vattenfall.

Allemaal bedrijven waar hij in marketingfuncties een product aan een consument verkocht. Roddenhof zal zich zeker kunnen uitleven met de snelgroeiende online diensten van de DPG Media-groep, waaronder de job- en immosites of prijsvergelijkers.

Na de overname van de Nederlandse prijsvergelijker Independer is die poot goed voor grofweg een tiende van de totale omzet. Dit jaar hoopt DPG Media met Independer ook in ons land actief te worden. Independer gaat hier autopolissen verdelen.

Schaal

Maar Roddenhof erft ook moeizamere dossiers, vooral uit de klassieke mediatak. Hij moet de Nederlandse mediatak van het Finse Sanoma, in december voor bijna een half miljard overgenomen, succesvol in het bedrijf integreren.

Dat wordt geen evidentie. De mediatak van Sanoma, met daarin de populaire nieuwssite NU.nl, puurde in 2018 60 procent van zijn omzet uit papier. Roddenhof moet de magazines, zoals Libelle, digitaal transformeren terwijl de papieren omzet gestaag afkalft.

Ook in Vlaanderen wacht digitaliseringswerk, onder meer voor de televisietak. Minder dan de helft van de Vlamingen kijkt nog live televisie.

Roddenhof heeft daar wel het voordeel van de schaal, opgebouwd door zijn voorganger. 'We zoeken schaalvoordelen voor zover die ons kunnen helpen de digitale omslag te maken', zei Van Thillo in december. 'We hebben nu 500 man op onze IT-afdeling.' Dat IT-leger ontwerpt digitale platformen voor meerdere titels tegelijk.

Vlaamse Netflix

Ook in Vlaanderen wacht digitaliseringswerk, onder meer voor de televisietak. Minder dan de helft van de Vlamingen kijkt nog live televisie. De inkomsten uit tv-advertenties nemen bijgevolg een duik. VTM moest dit jaar snoeien in zijn klassieke tv-tak om te kunnen investeren in digitale platformen.

Die digitale platformen, waar kijkers beslissen wat ze wanneer kijken, moeten dit jaar van de grond komen. VTM draaide vorig jaar al proef, met de lancering van de gratis variant VTM GO met gepersonaliseerde reclame. Het bedrijf komt dit jaar ook met een betalende variant, de beruchte 'Vlaamse Netflix'.

Abonnementsgeld moet de afkalvende advertentie-euro's compenseren. DPG Media besloot na geflopte onderhandelingen solo te gaan met de 'Vlaamse Netflix', maar de Vlaamse regering droeg de VRT wel op mee te stappen in het project. Het maakt het project meteen geloofwaardiger.

Techgiganten

Voor de nieuwstak van VTM geldt een heel andere opdracht dan voor de entertainmentcollegae. Van Thillo koos voor een crossmediale aanpak, waarbij de nieuwsredacties van HLN, VTM en de magazines samenwerken in het nieuwe hoofdkantoor in Antwerpen.

HLN.be is de 'digitale hub', met een sterke klemtoon op online video in kruisbestuiving met VTM. Toch blijft het een klus zulke digitale nieuwsmerken te doen werken. Roddenhof zal daar de strijd moeten verderzetten die Van Thillo begon tegen de techgiganten.

Zij monopoliseren nog altijd gretig online advertentie-euro's, bleek uit Nederlands onderzoek. In de eerste helft van vorig jaar gaven adverteerders 1,1 miljard euro uit aan online reclame in Nederland. 70 procent ging naar wereldwijd opererende spelers, zoals Facebook en Google. In 2016 was dat nog maar 57 procent.