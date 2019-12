Van Thillo stuurt mediagroep naar 2 miljard euro omzet...

Met een nieuwe kwantumsprong in Nederland onderstreept mediabaas Christian Van Thillo zijn strategie: schaalgrootte en digitale vuurkracht. DPG Media krijgt met een reeks magazines een stevige papieren component in huis. De nieuwssite NU.nl geeft de overname een stevige digitale rand.

Christian Van Thillo, de CEO van het mediabedrijf DPG Media (ex-De Persgroep, in ons land bekend van Het Laatste Nieuws en VTM), heeft maandag op de valreep voor de mediadeal van het jaar getekend.

Hij legt 460 miljoen euro op tafel voor Sanoma Media Netherlands, de Nederlandse mediatak van het gelijknamige Finse bedrijf. Het bedrijf legt zo de hand op een reeks magazinetitels, waaronder Libelle, Autoweek, vtwonen en Donald Duck, maar ook op NU.nl, de grootste nieuwssite van Nederland.

Oranjer

Met de deal gaat Van Thillo verder op een al lang ingeslagen weg: die van schaalgrootte. Als de deal alle horden neemt - de concurrentiewaakhond moet zich er nog over buigen - wordt DPG Media ‘een echt groot bedrijf’, verwoordt Van Thillo het. Volgend jaar slaat DPG Media het plafond van 2 miljard euro omzet aan diggelen. Het valt op hoe de groep daarbij steeds meer Nederlands kleurt.

Het nieuwe mediabedrijf dat Van Thillo aan zijn imperium toevoegt, was in 2018 goed voor 424 miljoen euro omzet, heeft een miljoen abonnees verspreid over de verschillende titels en bereikt met NU.nl maandelijks 8 miljoen bezoekers. Het krijgt er ook bijna 1.000 Sanoma-personeelsleden bij. Al zijn er onvermijdelijk overlappingen, waarschuwde CEO Erik Roddenhof op de zakelijke nieuwsradio BNR. ‘Dat is zo als je twee grote bedrijven samenvoegt.’

In zijn jacht op schaalgrootte neemt Van Thillo ditmaal zijn toevlucht tot magazines.

In zijn jacht op schaalgrootte neemt Van Thillo ditmaal zijn toevlucht tot magazines. Anders dan in België bezat DPG Media die in Nederland niet. Sanoma had die wel en een exit van de Finnen uit de Nederlandse media-industrie stond in de sterren geschreven. De Finnen leggen zich nu toe op onderwijspublicaties. Door de overname hebben nu 400 miljoen euro vuurkracht voor overnames en slikken ze tegelijk een minwaarde van 110 miljoen euro door.

De Sanoma-mediatak puurde in 2018 60 procent van zijn netto-omzet uit papier. Maar Van Thillo plaatst meteen een disclaimer bij dat cijfer. ‘Bij offline media is de omzet misschien wel hoger, maar zijn de marges lager. Bij online media is dat net omgekeerd.’ Het wordt zaak om de digitale inkomsten voldoende snel te laten groeien, terwijl de papieren omzet gestaag afkalft.

Van Thillo maakt zich sterk dat de magazinetitels digitaal te transformeren vallen. ‘Er zijn drie parameters om zo’n portfolio aan titels te evalueren. Een: is een merk sterk? Twee: wat is de verhouding tussen het aantal abonnees en de verkoop in de krantenwinkel? Drie: is de titel niet te zeer afhankelijk van advertenties? Een sterk merk met veel abonnees dat niet te afhankelijk is van advertenties, is strategisch van grote waarde en zal erin slagen digitaal te transformeren’, zegt Van Thillo.

Fenomeen

Dat gold voor kranten, en met het juiste model gaat die vlieger ook op voor magazines, voorspelt hij. ‘Libelle en Margriet zijn sterke merken, vtwonen is ook een referentie. Ze diversifiëren ook naar evenementen, webshops en beurzen.’ Een speciale vermelding is er voor het contract met Disney. Met het Donald Duck-tijdschrift bereikt DPG Media na de overname 182.000 gezinnen met kinderen. ‘In Nederland zitten kinderen met hun neus in een Donald Duck-tijdschrift als ze niet naar filmpjes op de smartphone kijken.’

Je bent pas een partij voor Google en Facebook als je online een groot bereik hebt, lokale kwalitatieve content en hoogkwalitatieve data. Christian Van Thillo CEO DPG Media

De nieuwssite NU.nl geeft de overname naast de grote papieren component nu al een stevige digitale rand. DPG Media haalt met de site een van de meest begeerde Nederlandse mediamerken binnen. De media-ondernemer John de Mol aasde in 2017 al op de nieuwssite, die maandelijks zo’n 8 miljoen bezoekers over de vloer krijgt. ‘NU.nl is een fenomeen’, triomfeert Van Thillo. ‘Het heeft bijna als enige merk een veelbezochte site zonder hulp van een dagelijkse krant. Driekwart van de trafiek is te danken aan de app van NU.nl.’

Van Thillo hoopt met de combinatie van NU.nl en de te digitaliseren magazines een lokaal alternatief te vormen voor de Facebooks en Googles van deze wereld. De overname loopt zo mooi langs de lijnen van de rest van de groep: DPG Media is een combinatie van gratis, op advertenties gerichte media (zoals NU.nl), en betalende kwaliteits- en nichetitels (zoals de magazines). Maar de rode draad is schaalgrootte. ‘Je bent pas een partij voor Facebook en Google als je online een groot bereik hebt, lokale kwalitatieve content en hoogkwalitatieve data’, zegt Van Thillo.

