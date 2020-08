Vanaf dit weekend ook op Telenet Belgisch voetbal

Telenet en rechteneigenaar Eleven Sports zijn na veel vijven en zessen tot een akkoord gekomen. Het kabelbedrijf kon niet achterblijven aangezien zijn abonnees dreigden over te lopen naar Proximus of Orange Belgium.

De 180.000 voetbalabonnees van Telenet kunnen weer live naar het Belgisch voetbal kijken via hun vertrouwde decoder. De eerste speeldag ging dat nog niet door de aanslepende onenigheid tussen Telenet en Eleven Sports die de rechten voor vijf seizoenen begin dit jaar afsnoepte van Telenet, Proximus en Voo.

Prijsbreker Orange Belgium sloot begin juli al een deal met sportzender Eleven. Proximus volgde twee weken later en Telenets Waalse tegenhanger Voo eind vorige week, net op tijd voor de eerste speeldag.

Samenvattingen

Het televisie- en internetbedrijf zal net als de andere telecomoperatoren de drie Eleven-kanalen met Belgisch voetbal in zijn zenderaanbod opnemen. Bij Telenet komen die in de plaats van de huidige Play Sports 6, 7 en 8-kanalen. De zenders zullen naast het eersteklassevoetbal de matchen van 1B en het vrouwenvoetbal tonen met daarnaast reportages over clubs, spelers, jeugdvoetbal en sociale werking.

Telenet excuseert zich in de aankondiging van de overeenkomst expliciet tegenover zijn klanten. 'We beseffen dat we veel klanten teleurgesteld hebben toen we vorig weekend geen voetbal konden aanbieden', stelt Jeroen Bronselaer, verantwoordelijk voor residentiële marketing bij Telenet. Telenet gaf sportabonnees een korting van tien euro voor elke maand zonder voetbal.

Eleven gaat ook met Telenet in zee voor wie alleen de samenvattingen van de matchen wil zien in plaats van hele wedstrijden live te volgen. De samenvattingen zullen te zien zijn op VIER, de SBS-zender waar Telenet sinds 2018 eigenaar van is. Het programma waarin te zien zullen zijn is Sports Late Night.

Klantenverloop

Telenet verdient geen bal aan het voetbal, ook niet op zijn dure uitzendrechten voor de Premier League. Maar als één telecomoperator de wedstrijden toont kunnen de andere niet achterblijven. Een extra motivator is dat Orange zich voor het eerst op de voetbalmat waagt. Die operator snoept al enige tijd klanten van Telenet af met een goedkoper televisie- en internetaanbod. Als Telenet het veld aan Orange zou laten kan het klantenverloop oplopen.

Hoeveel Telenet en de andere telecomoperatoren betalen aan Eleven is niet bekend. Afgelopen seizoenen betaalden Telenet en Proximus volgens een analist elk 20 à 30 miljoen van de jaarlijkse 80 miljoen euro aan de voetbalclubs. Allicht is hun huidige bijdrage van dezelfde grootteorde. Nieuwkomer Orange betaalt naar schatting zowat de helft.

Eleven betaalt de profclubs gemiddeld 100 miljoen euro per seizoen - de 92 miljoen voor het eerste seizoen loopt tegen 2024-2025 op tot 103 miljoen euro. Dat is peanuts in vergelijking met het Engelse voetbal dat dik 3 miljard euro per jaar waard is. Spanje volgt met 2 miljard, terwijl Italië, Duitsland en Frankrijk zowat 1 miljard binnenhalen.

Schermvullende weergave Anderlecht en KV Mechelen deelden op de eerste speeldag de punten na een 2-2 gelijkspel. ©BELGA