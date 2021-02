Vertrouwen in veiligheid Clubhouse krijgt een knauw

China

Agora zei geen informatie te delen of op te slaan die kan worden toegewezen aan specifieke personen. 'We maken onze producten zo veilig mogelijk', stelt het bedrijf.

Metadata

Een week geleden gaf het SIO een rapport vrij waarin stond dat metadata - niet de inhoud van gesprekken, maar wel de gegevens over tijdstippen en duur - werden doorgespeeld naar servers waarvan de onderzoekers denken dat ze zich in China bevinden. Chinese burgers gebruiken de app om over taboeonderwerpen te praten, zoals de vervolging van de Oeigoeren en de politieke situatie in Hongkong.