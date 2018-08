‘Vlaams Netflix' moet fictie overeind houden

Allen tegen Netflix

VRT NU

Via VRT NU kan een kijker live naar VRT-zenders kijken of uitgezonden programma’s van VRT-zenders herbekijken. Deze zomer lanceerde de VRT ook de VRT NU-app.

Stievie Premium

Via Stievie Premium kan een kijker voor 9,99 euro per maand de programma’s van 18 zenders (VRT, Medialaan, SBS) tot zes dagen na uitzending bekijken.

Stievie Free (binnenkort VTMGo)

Stievie Free is het herbekijkplatform van de Medialaan-zenders. Medialaan tovert het in het najaar om tot VTMGo. Vanaf dan kunnen alle programma’s live of tot dertig dagen na uitzending bekeken worden. Er zal ook een deel van de catalogus beschikbaar zijn.

Vier.be

Ook de SBS-zenders hebben hun herbekijkopties. Dat is mogelijk via de sites van de zenders, zoals vier.be. Er is geen apart platform.

Play / Play More / Play Sports / Proximus TV

Via Telenet en Proximus, en hun respectieve betaalpakketten zijn er ettelijke mogelijkheden om programma’s te herbekijken. De betaalpakketten zelf bieden extra online te kijken series, films of sport.