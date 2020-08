Vlaamse Netflix krijgt groen licht als 'Streamz'

Daarbij zouden geen bijkomende voorwaarden worden opgelegd, ondanks de opmerkingen van de concurrerende telecomoperatoren Proximus en Orange Belgium, en van Disney. Die laatste lanceert op 15 september zijn eigen streamingplatform Disney+ in ons land. DPG Media, de moeder van VTM, en Telenet, de eigenaar van de SBS-zenders VIER en VIJF, kondigden de samenwerking al in februari aan.

Verdere details over de invulling van het streamingplatform of een volledige uitrol stonden op pauze zolang de Europese Commissie zich niet had uitgesproken.