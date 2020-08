Vlaanderen plant schuchter vlag in streamingstrijd...

Dit najaar gaat met 'Streamz' eindelijk een Vlaamse betalende onlinekijkdienst van start. Al is de vraag of die niet hopeloos te laat op de afspraak is.

Telecomoperator Telenet en familiezender VTM zitten duidelijk op hete kolen om hun nieuwe betalende onlinekijkplatform te lanceren. De Europees gerichte nieuwssite Politico verspreidde woensdag het bericht dat de Europese Commissie op het punt stond groen licht te geven voor het 'Vlaamse Netflix', het online betalende streamingplatform dat beide bedrijven in februari aankondigden. Nog geen drie uur later brachten Telenet en DPG Media al de naam, het logo en een portaalsite van het kijkplatform 'Streamz' naar buiten.

Wie wou weten wat daarop te zien zal zijn, hoeveel het gaat kosten en wanneer het platform exact de lucht in gaat, kwam bedrogen uit. Die details zijn er nog niet. Met de prelancering wilden Telenet en DPG Media vooral duidelijk maken dat ze klaar zijn om mee te vechten in de streamingstrijd die dit najaar losbarst. Ze heffen daarbij zowaar een patriottistisch ondertoontje aan: de slagzin van Streamz is 'De streamingdienst van bij onz'. Het is een woordgrapje waar sociale media woensdag collectief een vette kluif aan hadden.

Kabelknippers

Maar het klopt wel dat DPG Media, het mediapowerhouse dat 8 op de 10 Vlamingen bereikt, en Telenet, de kabelaar annex entertainmentgroep, waarschijnlijk als enige in dit land de bouwblokken in huis hebben om een geloofwaardige Netflix-uitdager uit de grond te stampen. Het draait allemaal rond de strijd tegen giganten zoals Netflix. Zowel DPG Media als Telenet zien zich geconfronteerd met een groeiende groep klanten die er lak aan hebben live en via de kabel het schema van een klassieke zender te volgen. Netflix leerde hen online de programma's te kijken die ze wilden en vooral wanneer ze dat wilden.

Die evolutie zet het zakenmodel van zowel DPG Media als Telenet zwaar onder druk. DPG Media moet zijn eigen investeringen in content in de weegschaal leggen met de advertentieomzet, die onmiskenbaar onder druk staat als mensen wegvluchten naar onlineplatformen. De reclameval onder druk van corona draait de bankschroef nog verder aan: begin april waarschuwde eigenaar Christian Van Thillo dat door de lockdown de omzet uit reclame met 15 à 20 procent in elkaar was gezakt. Een eerste voorzichtige oplossing zijn gepersonaliseerde advertenties, reclame op basis van data. Die gebruikt DPG Media onder meer al op zijn gratis kijkplatform VTM Go.

Online kijken Lokaal (series en films, geen sport) VRT NU - gratis VTM GO - gratis, gepersonaliseerde reclame Vier.be / Vijf.be - gratis, gepersonaliseerde reclame Streamz - gepland voor het najaar, online streamingdienst van Telenet en DPG Media - betalend Internationaal Netflix - betalend Amazon Prime Video - betalend Disney+ - lanceert op 15 september - betalend

Telenet hield lang de boot af voor een 'Vlaams Netflix', maar verkoos in februari toch toe te treden tot een joint venture met DPG Media. Telenet-topman John Porter heeft daar zijn redenen toe. Het bedrijf is van origine wel een kabelaar die vast internet, digitale tv en vaste of mobiele telefonie aanbiedt, maar het kan zijn klanten pas echt 'lijmen' door meer te zijn dan een saai nutsbedrijf. Zo regent het dezer dagen klachten omdat Telenet nog geen deal heeft om de voetbalmatchen van de Jupiler Pro League uit te zenden.

Het telecombedrijf rekent dus op 'content' die het tot in de huiskamer kan brengen. Paradepaardjes waren jarenlang 'Play' en 'Play More', de extra zenderpakketten voor afnemers van digitale tv. Die bekoorden eind juni nog ruim 420.000 klanten. Maar ook daar hangt onmiskenbaar de schaduw van spelers zoals Netflix boven. Telenet is zich zeer bewust van het gevaar van 'kabelknippers', mensen die alleen nog maar tv kijken via onlineplatformen. Het introduceerde 'Tadaam', waarbij je voor 40 euro internet en tv kan afnemen zonder kabel of klassieke digicorder.

82 films Disney haalde de voorbije maanden 82 films weg bij Telenet.

Maar niet alleen kabelknippers zijn een risico. Telenet dreigt ook het slachtoffer te worden van de grote giganten die hun films terugeisen voor de eigen platformen. Disney trok de voorbije maanden in alle stilte in totaal 82 films weg van Play en Play More, omdat het die wil voorbehouden voor zijn eigen streamingplatform Disney+. Dat schiet op 15 september uit de startblokken. De telecomoperator moest in allerijl klassiekers, zoals Sneeuwwitje, vervangen door gelijkaardige kinderfilms van Dreamworks, zoals Shrek.

Bouwstenen

Redenen te over om de komende weken en maanden de bouwstenen in elkaar te schuiven voor een Vlaams streamingalternatief. VTM levert de achterliggende technologie, zich daarbij baserend op VTM GO, Telenet vaardigt directeur entertainment Peter Vindevogel af als CEO van het gelijknamige bedrijfje 'Streamz' met 20 werknemers. Toch blijft de vraag of het niet 'too little, too late' is. Een lanceerdatum is er nog niet, terwijl Disney al op 15 september de markt bestormt. Consumenten hebben maar geld voor een beperkt aantal streamingabonnementen.