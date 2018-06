Vlaming ziet weinig nepnieuws, maar is er wel bezorgd over

Belgische nieuwsconsumenten zeggen minder nepnieuws tegen te komen dan andere nationaliteiten. Toch tonen ze zich bezorgd over verzonnen of gemanipuleerd nieuws.

Nepnieuws of ‘fake news’ beheerst al enkele jaren de agenda van de media en de politiek. Voor het jaarlijkse Digital News Report van Reuters, dat vandaag verschijnt, ging VUB-onderzoeker Ike Picone na hoe Belgen naar dat fenomeen kijken.

Opvallend: slechts 13 procent van de Belgen zei desgevraagd dat ze de voorbije week ergens volledig verzonnen nieuwsverhalen waren tegengekomen. Alleen in Nederland, Denemarken en Duitsland ligt dat percentage nog iets lager. In Turkije zei bijna een op de twee nieuwsgebruikers dat ze nepnieuws hadden gespot.

De Tijd is erin geslaagd een imago te creëren van betrouwbare nieuwsbron over politieke voorkeuren heen. ike picone Assistent-Professor media en journalistiek vub

Tegelijk zegt bijna een op de twee Vlamingen bezorgd te zijn over nepnieuws, en over verhalen die ‘verdraaid worden om een bepaald doel te bereiken’. Ook ‘slechte journalistiek’ is voor 40 procent een bezorgdheid. Al bij al vertrouwt 60 procent van de Vlamingen het nieuws, een erg hoog percentage in vergelijking met andere landen. Ook in Franstalig België is het met 44 procent een pak minder.

Picone ondervroeg de meer dan 2.000 Belgische respondenten ook over hun vertrouwen in specifieke nieuwsmerken. De VRT, Radio 1 en De Tijd scoren het hoogst. De VRT doet het iets beter bij de brede bevolking, De Tijd haalt de beste score als alleen gepeild wordt bij de gebruikers van het nieuwsmerk. In Franstalig België scoren de RTBF en Le Soir goed, maar ook de Franse zenders France 2 en TF1.

Het vertrouwen in nieuwsmerken ligt hoger bij 35-plussers en bij mensen met een linkse politieke overtuiging. Voor De Tijd is dat links-rechtsverschil echter relatief klein. ‘Het lijkt erop dat De Tijd nog meer dan De Standaard en zeker De Morgen erin geslaagd is een imago te creëren van betrouwbare nieuwsbron over politieke voorkeuren heen’, aldus Picone.