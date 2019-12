Vormgeving De Tijd bekroond met 17 European Newspaper Awards

De Tijd heeft op de European Newspaper Awards 17 Awards of Excellence gewonnen.

De Tijd kreeg 17 awards in 13 categorieën. Van voorpagina’s en katerncovers tot dossier- en nieuws­pagina’s. Van infografie en illustratie tot fotografie. Ook de bijlage Fonds en nieuwe beeldrubrieken als ‘Fotograaf kiest boek’ en ‘Het Fotomoment’ vielen bij de internationale jury in de smaak.

Público uit Portugal werd verkozen tot Newspaper of the Year. ­Andere hoofdprijzen waren voor Fædrelandvennen (Noorwegen), Leeuwarder Courant (Nederland) en Financial Times - FT Weekend (Verenigd Koninkrijk).