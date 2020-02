Waakhond begint vooronderzoek naar exclusiviteitscontracten bij VRT

Audit Vlaanderen is een vooronderzoek begonnen naar de exclusiviteitscontracten bij de openbare omroep. De audit komt er nu interim-CEO Leo Hellemans zich buigt over het lot van directielid Peter Claes.

Er lopen twee onderzoeken naar de exclusiviteitscontracten bij de VRT. Dat schrijft Knack en is bevestigd aan De Tijd. Met een exclusiviteitscontract kan de openbare omroep schermgezichten of radiostemmen exclusief aan zich binden.

Het eerste onderzoek gaat uit van Audit Vlaanderen, het agentschap van de Vlaamse overheid dat gemachtigd is om audits uit te voeren bij de Vlaamse administratie of bij lokale besturen. Het kijkt of er voldoende redenen zijn om verder onderzoek in te stellen naar onregelmatigheden, stelt het agentschap.