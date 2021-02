WhatsApp zet privacy-update toch door

WhatsApp, de berichtendienst van Facebook met zo'n 2 miljard maandelijkse actieve gebruikers, zet de veranderingen van zijn privacyregeling door, maar probeert deze keer beter te communiceren dan in januari.

De nieuwe regeling werd in januari bekendgemaakt. Gebruikers die niet akkoord gingen, zouden in februari de dienst niet meer kunnen gebruiken. Er gingen geruchten dat WhatsApp en Facebook toegang zouden krijgen tot de persoonlijke berichten van gebruikers, ook al werd dat ontkend door de betrokken bedrijven.

Pikant detail is dat Brian Acton, een medestichter van WhatsApp, een belangrijke rol speelt bij het Telegram-project, dat nu meer dan 500 miljoen actieve gebruikers heeft. Acton stapte enkele jaren geleden op bij WhatsApp uit onvrede over het beleid van Facebook.

Bedrijven

WhatsApp voert de nieuwe regels wel degelijk in, maar stelt dat uit naar 15 mei. De update moet gebruikers de kans geven berichten uit te wisselen met bedrijven, aldus het bedrijf. Dat past in de strategie van Facebook, waarbij Instagram en Facebook de etalage zijn voor e-commerce en WhatsApp een rol speelt als klantendienst en kassier. Daarbij zou WhatsApp geld kunnen vragen voor de dienstverlening aan bedrijven. WhatsApp wil daarvoor toegang krijgen tot data over dit soort gebruik van het platform.