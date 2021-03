YouTube gaat TikTok achterna

YouTube lanceert in de VS een concurrent voor de videodienst TikTok. De nieuwe dienst heet Shorts en wordt geleidelijk ook in andere landen beschikbaar.

Shorts richt zich op verticale korte video's en biedt speciale effecten en een muziekbibliotheek aan. Je kan er ook tekst inlassen. De video's duren tot 15 seconden met de mogelijkheid verschillende clips te maken. Anders dan bij TikTok kan je op Shorts nog niet antwoorden op video's of 'duetvideo's' maken die dan zij aan zij verschijnen.

Shorts was al sinds september beschikbaar in India. Het vulde daar een gat in de markt sinds de Indiase overheid TikTok vorige zomer in de ban sloeg. Ze vond TikTok, dat in handen is van het Chinese ByteDance, nadelig voor de soevereiniteit en de integriteit van het land. Shorts doet het in elk geval goed, volgens YouTube. Het haalt per dag meer dan 6,5 miljard views wereldwijd.

YouTube, dat net als Google deel uitmaakt van de internetgigant Alphabet, bekijkt volop hoe de gebruikers van Shorts geld kunnen verdienen met hun video's. De komende weken wordt Shorts beschikbaar in de VS. Buiten India en de VS kunnen YouTube-gebruikers al wel verticale video's tot 60 seconden maken en in de titel of de beschrijving #Shorts zetten.

TikTok krijgt veel navolging. Begin maart lanceerde Netflix Fast Laughs, een aanbod van korte grappige video's. In november kwam Snapchat mret de dienst Spotlight. Vorige zomer bracht Instagram, een filiaal van Facebook, Reels uit.