YouTube voedt professionelere vlogger op

Met een hoogtechnologische speeltuin in hartje Londen wil het videoplatform YouTube de kwaliteit van de vloggers opvijzelen, en de videostrijd winnen.

Op de videomuur voor ons zijn liefst 36 aparte video’s te volgen. Zes rijen hoog, zes rijen breed. In bijna elk van de video’s praat iemand gepassioneerd over een onderwerp naar keuze. De schakering van beelden siert mee de hal van de YouTube Creator Space, aan King’s Cross in hartje Londen.

In de schaduw van een van de Londense Google-kantoren bouwde het videoplatform YouTube, eigendom van de zoekgigant, een ruimte die de speeltuin moet zijn voor vloggers. Zulke creatievelingen trekken met eigen videoproducties op een YouTube-kanaal duizenden volgers. Iedereen met meer dan 10.000 volgers is hier welkom. De rest niet, de beveiliging is nogal strikt, zoals we zelf mogen ondervinden.

De ruimte bestaat al zes jaar, maar kreeg in 2016 een nieuwe lik verf. Op het gelijkvloers lijkt ze op bijna elke start-upincubator: een hippe koffiebar, drukke muurschilderingen, gitaren aan de muur. Pas bij het afdalen naar de kelder stoten we op de kroonjuwelen: een wirwar aan state-of-the-artopnamestudio’s en montageruimtes.

Arsenaal

De infrastructuur moet de YouTube-vlogger weghalen van de webcam in de slaapkamer en het videomateriaal op het platform verder professionaliseren, legt Marc Joynes, de manager van de Creator Space uit. ‘We zijn hier zes jaar geleden mee begonnen. Er was toen nood aan een ruimte om mensen die zelf video produceren bij te staan in hun groei en te helpen een publiek op te bouwen.’

De Londense infrastructuur moet de vlogger weghalen van de webcam in de slaapkamer en het materiaal professionaliseren.

Vloggers met minimaal 10.000 abonnees kunnen tot twee dagen per maand gratis een sessie in een van de studio’s boeken. Ze kunnen gebruikmaken van infrastructuur en technologische ondersteuning die op dat niveau nog vaak onbereikbaar zijn. In studio 1 brengt een jonge artieste tussen camera’s en lichten de nodige soul ten berde.

In een kamer twee deuren verder staan continu technici paraat. ‘Ik heb hier een team van elf technici.’ Een van hen begint enthousiast het arsenaal aan extra beschikbare camera’s op te sommen. Het loopt al snel in de tientallen. Op het einde van de gang zijn er nog aparte ruimtes voor geluidsopnames en livestreaming.

Authentiek

Toch is de ruimte geen kweekfabriek voor vloggers, onderstreept Joynes. Alles ligt hier in handen van de vlogger. ‘We voeren hier absoluut geen kwaliteitscontroles uit.’ Dat zou volgens hem ook niet werken. De grootste succesverhalen zijn die van vloggers die authentiek blijven en hun verhalen vertellen zoals ze die zelf beleven, vindt hij.

Om vloggers te helpen een publiek te ontwikkelen geeft de Creator Space veeleer theoretische sessies, met zelfs input van concurrerende technologiebedrijven zoals Facebook en Twitter. Ze leren hoe ze via verschillende kanalen een zo groot mogelijk publiek kunnen aantrekken.

Ook ‘communityvorming’ staat op de agenda. Beginnende vloggers kunnen via een passage in de video’s van populairdere vloggers sneller groeien. Met behulp van het moederbedrijf Google kunnen vloggers ook samenwerkingen met bedrijven aangaan om inkomsten binnen te halen.

De vraag rijst of zulke professionele studio’s en zo’n omkadering geen tijdelijke ‘doping’ zijn voor de vlogger. Zakt die niet weg als hij later de supertechnologie niet meer in handen heeft? ‘Ook dat hangt af van de vlogger zelf’, countert Joynes. ‘Iemand die hier leerde experimenteren met drie invalshoeken in plaats van één, zal misschien een partnerschap opzetten met een merk om zelf twee extra camera’s te kunnen kopen.’

Speeltuin

Jaarlijks passeren een 5.000-tal vloggers in de Londense technologische speeltuin. Ze produceren er samen zo’n 60 videoproducties per maand, 720 per jaar. En Londen is niet de enige locatie met een Creator Space. Parijs, Berlijn, Tokio, Rio, Dubai, Los Angeles, Mumbai en Toronto volgden al. Een aparte Space in België is er niet, vermoedelijk door het beperkte aantal vloggers met meer dan 10.000 volgers.

Met de Spaces probeert YouTube de kwaliteit van de content op zijn platform op te vijzelen, ook al herhaalt het dat ‘alles in handen van de vloggers’ ligt. Grote technologiebedrijven zoals Facebook, Apple, Netflix en Amazon investeren miljarden om kwalitatieve en originele videocontent op hun platformen te krijgen. Google - en dus YouTube - wil die strijd niet verliezen.

Dat verklaart mee waarom Susan Wojcicki, de CEO van YouTube, zich deze week in een open brief nog eens expliciet tot haar ‘creators’ richtte. ‘Jullie schrijven geschiedenis en veranderen de manier waarop mensen naar video kijken, met elkaar interageren en hun stem laten horen’, smeerde ze hen flink wat stroop aan de baard.