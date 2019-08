Zwakke reclamemarkt is sombere noot in rapport Roularta

In januari vorig jaar nam Roularta de vrouwenmagazines van het Finse Sanoma over. Magazines zoals Libelle, Feeling en Flair behoren sinds 30 juni vorig jaar tot het bedrijf. Dat kleurt ook automatisch de halfjaarresultaten die het bedrijf woensdag voorbeurs naar buiten bracht.

Er is een wereld van verschil tussen de cijfers mét en zonder overgenomen vrouwenmagazines. Dankzij de overname groeit de omzet met bijna een vijfde (+17,8 procent), naar 147,9 miljoen euro. Met de overname gaan ook de nodige synergieën gepaard; de ruime bedrijfswinst (ebitda) klokt af op 10,7 miljoen euro. Vorig jaar leed Roularta in het eerste halfjaar nog een verlies van 5,3 miljoen euro.

Gratis bladen

Maar wie de overname wegdenkt, ziet een ander plaatje. De inkomsten zouden dan gedaald zijn met 6,3 procent. De grote boosdoener is de reclamemarkt. Zonder de overname dalen de inkomsten uit advertenties met meer dan een tiende (-11,7 procent). De daling is 'bij elk product merkbaar', luidt het.

Vooral de gratis bladen, zoals Deze Week, en de kranten, zoals de Krant Van West-Vlaanderen, blijven tikken incasseren op de reclamemarkt, met een daling van respectievelijk 12,8 en 7 procent. De opmars van e-commerce zet lokale handelaars onder druk, waardoor die minder marge hebben om bijvoorbeeld in Deze Week te adverteren.

Voor Roularta is het zaak om minder afhankelijk te worden van de volatiele advertentiemarkt en meer in te zetten op de lezersmarkt. Het bedrijf verwacht veel van een nieuwe abonnementsformule, de 'New Deal', waarbij je als Knack-abonnee digitaal ook toegang krijgt tot zes andere nieuwsmagazines van de groep.