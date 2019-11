25-jarige Gentse gameontwikkelaar gezicht van Apple-campagne

De hardwaregigant Apple lanceerde deze week een nieuwe MacBook Pro. De Gentse Laure De Mey is mee het gezicht van de reclamecampagne errond.

Apple-fanatici, programmeurs en foto-, film- en muziekknutselaars konden deze week hun hart ophalen. Apple trok het laken van een nieuwe MacBook Pro, een laptop ontworpen voor intensief gebruik. ‘Professionals, jullie vroegen erom, en nu is hij hier’, tweette Apple-topman Tim Cook, samen met een lanceervideo. Na een seconde of dertien komt daarin de Gentse gameontwikkelaar Laure De Mey in beeld. ‘De Escape Key is terug!’ stelt ze vast.

De Mey werkt als programmeur bij het Britse ustwogames, dat zich specialiseert in games voor mobiele toestellen. Onder gamers is het vooral bekend van het puzzel- en zoekspel Monument Valley. Het bureau is geen onbekende voor Apple, legt De Mey uit aan De Tijd. ‘Onze studio ontwikkelde Assemble With Care, een spel voor Apple Arcade, de gamestreamingdienst van Apple.'

Escape Key

Een maand geleden kwam het spreekwoordelijke telefoontje uit Cupertino, de thuisbasis van Apple, of ustwogames geen intensieve gebruikers van de MacBook Pro wilde afvaardigen voor de lancering. ‘Ik programmeer, dus ik ben een zware gebruiker van de MacBook Pro. Ze vroegen me om mee te werken. Ik moest naar Los Angeles om te experimenteren met het nieuwe toestel, voor het draaien van de video en de fotoshoot.’

'Had zelf geen rolmodel' Laure De Mey beweegt zich als gameontwikkelaar als een vrouw in een mannenwereld. 'Ik kende geen enkele vrouw die de job die ik wilde doen, al deed', zo legt ze uit. In veel gevallen was ze de enige vrouw, getuigt ze. 'Je krijgt het dan soms wel harder te verduren. Wat je doet, ligt sneller onder vergrootglas.' Bij haar huidig bedrijf ustwogames zijn de verhoudingen wel gezond: 'Fifty-fifty'.

Met de reclamecampagne lijkt Apple te willen tonen dat het luisterde naar zijn gebruikers. Er kwam de voorbije jaren veel kritiek op de MacBook Pro, en dan vooral op het design van het toetsenbord. De Escape Key verdween en er kwam een virtuele Touch Bar in de plaats. Dat leidde tot een halve opstand onder programmeurs, die de Escape Key vaak nodig hebben. De Mey is opgelucht dat de Escape Key terug is. ‘Een fysieke toets is veel gemakkelijker in de omgang dan een virtueel element.’

Opmerkelijk parcours

De Mey legde een opmerkelijk parcours af. Eerst werkte ze in ons land bij de digitale productstudio In The Pocket, daarna bij het onderzoekscentrum Imec. Daarna lonkte met ustwogames het buitenland. 'Mijn studies gingen over de ontwikkeling van mobiele apps, maar games interesseerden me altijd al - zowel spelen als ontwikkelen. Mijn eigen job is technisch, effectief code schrijven, maar we werken wel aan erg visuele elementen, acties en omgevingen.’

Kleinere gamestudio’s hebben ook de wind in de zeilen, vindt ze. Technologiebedrijven zoals Apple en Google bieden tegen elkaar op met gamestreamingdiensten, waarbij de gebruiker een vaste som per maand betaalt voor de toegang tot meerdere games. ‘De kwaliteit van het spel is in die benadering belangrijker dan de duur van de gameplay.’ Gebruikers focussen minder op de lengte van een spel als ze daarna naadloos door kunnen naar een ander spel, voor hetzelfde bedrag.