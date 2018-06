25-jarige tech-wonderboy en Trumpfan bouwt virtuele grensmuur

Anduril, het nieuwe bedrijf van Oculus-stichter Palmer Luckey, gooit hoge ogen met de eerste experimenten rond een virtuele grensmuur.

Andúril. Het is de naam van het zwaard van Aragorn in de Tolkien-saga Lord of The Rings. Maar het is ook de naam van het nieuwe bedrijf van de 25-jarige tech-wonderboy Palmer Luckey. Die maakte in 2014 faam door zijn bedrijf Oculus, producent van brillen voor virtual reality, aan Facebook te verkopen.

De naamkeuze van zijn bedrijf geeft meteen weg wat voor een persoon Luckey is. Hij groeide op als hardcore gamer, die zijn pc zodanig tunede dat hij het gevoel kreeg ‘alsof zijn game echt was’. Het is tekenend voor Luckey, bij wie de grens tussen realiteit en virtuele wereld altijd dun was. Dat was al zo bij Oculus VR, dat hij vanuit zijn slaapkamer uitbouwde. Zijn opgefokte pc kreeg door de jaren heen de allures van een VR-systeem. Daarbij is het idee dat je je kan onderdompelen in een immersieve ervaring, gebouwd uit 360-gradenbeelden.

De flinterdunne lijn tussen echt en virtueel is nu ook aan de orde bij Anduril. Met dat bedrijf wil Luckey een virtuele grensmuur optrekken tussen Mexico en de Verenigde Staten. Het systeem - ‘Lattice’ gedoopt - zit nog maar in een testfase, maar de resultaten zijn veelbelovend. Sinds maart kon de grenswacht in Texas 55 personen onderscheppen die de grens zonder toestemming overstaken.

De achterliggende technologie is een complex amalgaam van camera’s, sensoren, radar- en lasertechnologie. Drie mobiele torens van tien meter hoog kunnen beweging detecteren tot op drie kilometer afstand. Zelflerende algoritmen analyseren de data, labelen de beweging als ‘MENS’, ‘DIER’ of ‘AUTO’ en sturen relevante pushberichten naar de grenswacht.

Het is indrukwekkende technologie, die Donald Trumps droom van een grensmuur dichterbij brengt, maar dan in virtuele vorm. Het lijkt een bizarre geste van Silicon Valley aan Trump, maar dat is het niet. Palmer Luckey is een van de weinige tech-aanhangers van de Amerikaanse president. Luckey kwam in 2016 in opspraak als geheime financier van een pro-Trump-trollengroep, Nimble America. Die liet zich opmerken door een resem kwaadaardige spotprenten van Trumps tegenstander, de Democratische kandidaat Hillary Clinton.