AI en maatschappelijk engagement domineren start-upcompetitie SXSW

AI en VR

De winnaar in de categorie Best in Show bleek het bedrijf Holoride te zijn, een spin-off van Audi. Holoride wil een auto omvormen tot attractiepark. Passagiers kunnen een headset voor virtuele realiteit opzetten en worden ondergedompeld in een variëteit van virtuele omgevingen en games, die zich in realtime aanpassen aan de de bewegingen van de wagen. Holoride liep eerder al in de kijker op de techshow CES in 2019.