AI-expert Kurzweil en Twitter-stichter Stone te gast in Antwerpen

Vooral de komst van Kurzweil, een topingenieur bij Google, is een opsteker. De Amerikaan is een van ’s werelds bekendste denkers en schrijvers over artificiële intelligentie. Zijn belangrijkste stelling is dat innovatie een exponentieel groeipad volgt, wat al vanaf het jaar 2045 zou uitmonden in een wereld waar computers vele malen intelligenter zijn dan mensen.