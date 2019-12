Achter de schermen van een state-of-the-art geothermische energiecentrale

Met de European Green Deal wil Europa in 2050 het eerste klimaatneutrale continent zijn. Daarvoor zijn transformaties nodig in alle sectoren van de economie.

We moeten fossiele brandstoffen achter ons laten en overschakelen op duurzame energiebronnen. Een minder bekende optie daarbij is geothermische energie of aardwarmte. Diep in de Kempen onderzoekt VITO het potentieel van die technologie.