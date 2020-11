Airbnb checkt met zwarte cijfers op Wall Street in

Oprichter Brian Chesky bewijst in het prospectus bij 's werelds grootste verhuurplatform nog genadelozer kosten te kunnen wegsnijden dan de pandemie inkomsten wegvreet.

'Ballsy' is het best wel: als toerismebedrijf in volle pandemie naar Wall Street trekken. Dat is wat Airbnb de komende weken doet. 's Werelds grootste kamerverhuurplatform diende maandagavond bij beurswaakhond SEC het prospectus in.

Dat prospectus toont twee zaken. Ten eerste natuurlijk dat de pandemie Airbnb even midscheeps treft als alle spelers in de toerismesector, van cruiseschepen over hotels tot luchtvaartmaatschappijen. Over de eerste negen maanden van 2020 kromp de omzet een derde tot 2,52 miljard dollar, van 3,7 miljard dollar over dezelfde periode in 2019. Mede als gevolg van een ingrijpende herstructurering dook Airbnb bijna 700 miljoen dollar in het rood.

-35% kostenreview loont Airbnb boekte over het derde kwartaal winst, omdat CEO Brian Chesky dubbel zo hard kosten wegsneed dan de inkomsten terugliepen

Die herstructurering, die oprichter en CEO Brian Chesky in een publiek gemaakte brief aan het personeel aankondigde, was hard: een kwart van het personeel moest weg. 'We kunnen ons niet veroorloven om alles te blijven doen wat we vroeger deden', schreef hij. En dus moest Airbnb voor Chesky weer focussen op waar hij in 2007 in San Francisco mee gestart was: betaalbare overnachtingen aanbieden door kamers te delen.

De sanering werpt zijn vruchten af, leert pagina 164 van het prospectus. En dat brengt ons bij de tweede factor: over het derde kwartaal wist Chesky de kosten veel forser (35%) terug te dringen dan de omzet (-18%) terugliep. Het resultaat: netto 219 miljoen dollar winst op het kwartaal, op een omzet van 1,34 miljard dollar.