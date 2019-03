Airbnb koopt hotelboekingapp

Met de overname van HotelTonight, een bedrijf gespecialiseerd in lastminuteboekingen bij hotels, zet Airbnb een nieuwe stap buiten zijn comfortzone.

Het kamerdeelplatform Airbnb zet een nieuwe stap in de aanloop naar zijn beursgang, die volgens insiders dit of volgend jaar plaatsvindt. Het kondigde donderdagavond aan dat het de hotelboekingsite HotelTonight overneemt voor een onbekend bedrag.

HotelTonight is volgens zijn laatste kapitaalronde in maart 2017, toen het 131 miljoen dollar ophaalde, 463 miljoen dollar waard. Het bedrijf lijkt zo de eerst echt significante overnameprooi van Airbnb te zijn. Begin dit jaar nam Airbnb nog het veel kleinere Deense Gaest over, dat focust op het boeken van locaties voor zakenretraites.

Booking.com

Met de overnames geeft Airbnb weg waar het nog groei ziet. HotelTonight is gekend voor zijn 'same day deals', waarbij je 's ochtends nog een hotel boekt waar je 's avonds al kan overnachten. Het gaat vaak om hotelkamers die nog leegstaan en waar 'dealtjes' te doen zijn. Die zijn - zeker voor toeristen - niet altijd ideaal gelegen.

463 miljoen Waardering Het overgenomen HotelTonight is volgens de laatste cijfers 463 miljoen dollar waard.

Airbnb komt met de overname dus op het terrein van de hotelboekingen, en dat op minder evidente plekken als zakenwijken. Geheel nieuw is dat niet. Vorig jaar zette het bedrijf zijn deuren al open voor boetiekhotels, kleinere hotels die een beperkt aantal bedden aanbieden.

Het komt op een markt die van oudsher niet de hare is. Airbnb werd groot met een platform waarop particulieren vrijstaande kamers in een appartement of huis konden verhuren voor vakantieovernachtingen of een kortetermijnverblijf. Airbnb biedt zes miljoen plaatsen aan en schuifelt nu naar de hotelmarkt, waar concurrentie van onder meer Booking.com is.

Beursgang

Door de overnames focust Airbnb zich ook op een ander soort reizigers: zakenreizigers en lastminutereizigers. Dat zijn allebei groeimarkten, claimt het platform in een begeleidende blogpost. Er zijn nu al 400.000 bedrijven die hun werknemers laten reizen met de hulp van Airbnb. De boekingen op de dag zelf verdubbelen elk jaar, stelt Airbnb.

Airbnb is ongeveer 30 miljard dollar waard en plant een beursgang dit of volgend jaar. In tegenstelling tot het cashverbrandende Uber is Airbnb wel al twee jaar op rij winstgevend. De overnames moeten nu de turbo zetten op het aanbod.