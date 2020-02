Al 200.000 docenten gebruiken Belgische lesapp Wooclap

Wooclap, een Brusselse start-up die een interactieve lestool ontwikkelde, overtuigde al 200.000 lesgevers zijn app te gebruiken.

Elke leerkracht kent het fenomeen: in tijden van snelle digitale informatiehapjes wordt het steeds moeilijker de aandacht van leerlingen/studenten in een klaslokaal vast te houden. Het Brusselse Wooclap is een van de vele start-ups die daar digitale hulpmiddelen voor hebben ontwikkeld.

Wooclap is een app die door de lesgever gebruikt wordt om de kennis van leerstof live te testen, en om op een speelsere en interactievere manier les te geven. Leerlingen maken gebruik van een weblink of een QR-code om via hun smartphone deel te nemen.

Onze klanten zijn vooral instellingen en docenten uit het hoger onderwijs. Hélène Lebbe Woordvoerster Wooclap

Naast klassieke multiplechoicevragen kunnen docenten ook allerlei andere trucjes gebruiken, zoals het maken van woordwolken op basis van de input van de leerlingen, of het organiseren van een competitie tussen de leerlingen. Wooclap kan ook geïntegreerd worden in bekende software zoals PowerPoint (Microsoft), Keynote (Apple) of Google Slides.

Internationaal

Vijf jaar na zijn oprichting krijgt Wooclap internationaal tractie. In mei vorig jaar overschreed het de kaap van 100.000 geactiveerde accounts, nog geen jaar later zijn dat er al 200.000. 'Onze klanten zijn vooral instellingen en docenten uit het hoger onderwijs', zegt woordvoerster Hélène Lebbe. Hoeveel docenten de tool actief gebruiken is een bedrijfsgeheim.

300 Wooclap Een basisabonnement op Wooclap kost 300 euro per jaar.

De klanten van Wooclap zitten in 150 landen, met een groot aandeel in Franstalig België en Frankrijk. In Vlaanderen heeft het bedrijf nog geen grote klanten, maar er zitten de komende weken wel een paar grote namen in de pijplijn, zegt Lebbe.

De tool wordt zowel verkocht aan instellingen die er hun hele korps mee laten werken, als aan individuele docenten. 'Een lesgever kan ermee aan de slag vanaf 300 euro per jaar', zegt Lebbe.

500.000 euro

Wooclap mag enkele bekende Belgische ondernemers tot zijn aandeelhouders rekenen. Adecco-topman Alain Dehaze en ex-Delhaize-CEO Pierre-Olivier Beckers namen eind 2018 deel aan een kapitaalronde van 1,4 miljoen euro. Meteen daarna won het bedrijf de prijs voor de beste innovatieve start-up van het Brusselse innovatieagentschap Innoviris, wat een subsidie van nog eens 500.000 euro opleverde. Daarmee zijn we voorlopig voldoende gefinancierd, zegt Lebbe.