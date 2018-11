Alibaba toont zich somber over de economie

De Chinese e-commercegigant Alibaba verlaagt zijn omzetprognoses als gevolg van de handelsfricties tussen China en de Verenigde Staten.

Het Chinese e-commercebedrijf Alibaba blijft in het resultatenseizoek vaak onder de radar, maar dat is onterecht: met een markwaarde van 390 miljard dollar is het bedrijf een van de meest waardevolle internetgiganten.

Die gigant toont zich ditmaal erg somber over wat komen gaat. Het stelt zijn omzetdoel naar beneden bij. Voor het volledige boekjaar 2019 (Alibaba heeft een ietwat apart boekjaar) gaat het uit van een omzet tussen 375 en 383 miljard remnibi. Dat komt neer op een vork tussen 54,4 en 55,6 miljard dollar. Dat is een daling met 4 tot 6 procent.