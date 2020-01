Amazon drijft investeringen én winst op

Met een kwart meer personeel toch 8 procent meer winst draaien. Welkom bij Amazon.com

De kans is reëel dat Amazon.com straks bij opening van Wall Street na Apple, Microsoft en Alphabet als vierde Amerikaanse techreus op meer dan 1.000 miljard dollar gewaardeerd wordt. De teller staat nu op 930 miljard en met het jongste kwartaalrapport zette oprichter en CEO Jeff Bezos voor de zoveelste keer kritikasters een neus.

's Werelds alleswinkel investeerde fors om de intussen 150 miljoen klanten van de leverdienst Prime sneller te bedienen. Amazon telt nu 780.000 personeelsleden, 23 procent meer dan een jaar eerder. De kosten voor levering gingen 43 procent hoger naar 12,88 miljard dollar, globaal gingen de werkingskosten 22 procent hoger naar 83,6 miljard dollar.

Logisch dus dat zowel Wall Street zich schrap had gezet voor een fors lagere bedrijfs- en nettowinst, wat de traditioneel hoogvliegende beurskoers even aan de grond hield. Niet dus. De bedrijfswinst steeg 2 procent naar 3,88 miljard, bij verkopen die een vijfde hoger ging naar 87,4 miljard dollar. Netto ging de winst 8 procent hoger naar 3,27 miljard of 6,47 dollar per aandeel.

'Er was bezorgdheid dat de groeiende trend naar levering op dezelfde dag op de marges zou wegen. Het feit dat Amazon bewijst nog meer efficiënt te kunnen werken om die extra kosten op te vangen zal beleggers dus plezieren', zegt Raymond James-analist Aaron Kessler.

Bemol

Kniesoren kunnen wel één bemol aanstippen. Al is ook die relatief. De verkopen van Amazon Web Services, de wereldmarktleider in clouddiensten, stegen 34 procent tot 10 miljard. 'Maar' 34 procent, want de voorbije jaren was de groeivoet minstens 40 procent. De winstbijdrage van AWS ging 19 procent hoger naar 2,6 miljard dollar.