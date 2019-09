Amazon dringt verder door in uw dagelijkse leven

De Amerikaanse techgigant Amazon brengt een massa nieuwe gadgets, van een bril tot een oven, op de markt waarmee het een vaste stek wil verwerven in het bestaan van miljoenen consumenten.

De jaarlijkse productshow van Amazon in Seattle lijkt steeds meer op een voorstelling van de catalogus van een elektronicaretailer. Naast nieuwe varianten van de slimme Echo-luidsprekers toonde het bedrijf onder meer een oven met frituurfunctie. Amazon is daarmee niet aan zijn proefstuk toe: vorig jaar bracht het bedrijf ook al een microgolfoven op de markt.

De toestellen worden relatief goedkoop in de markt gezet om nieuwe klanten in het ‘ecosysteem’ van Amazon te lokken.

Wat al die toestellen gemeen hebben, is de integratie met Alexa, de spraakassistent van Amazon. Wie al een slimme speaker van Amazon in huis heeft, zal via die speaker bijvoorbeeld ook de oven met zijn stem kunnen bedienen.

Achter die integratie gaat een heel businessmodel schuil. De toestellen worden relatief goedkoop in de markt gezet om nieuwe klanten in het ‘ecosysteem’ van Amazon te lokken. Hoe afhankelijker u van Amazon en Alexa wordt, hoe interessanter u voor het bedrijf bent.

De slimme oven bevat een functie om verpakkingen van maaltijden te scannen, waarna hij zelf de kookinstellingen regelt. De volgende stap is natuurlijk dat u bij Amazon – dat in hoofdzaak nog altijd een online retailer is - die maaltijden regelmatig gaat bestellen.

Ring en bril

Schermvullende weergave Amazon stelde ook nieuwe oordopjes voor, de 'Echo Buds'. ©REUTERS

De expansie van het Amazon-universum blijft niet beperkt tot de woonkamer en de keuken. Het bedrijf lanceerde ook gadgets die u letterlijk op de huid zitten en die u ook buitenshuis kunnen volgen. Eén is een gewone bril die voorzien is van microfoons om met Alexa te praten. Amazon pakte ook uit met de 'Echo Loop', een titaniumring met ingebouwde Alexa-microfoons, en met 'Echo Buds' oordopjes.

Beide gadgets worden voorlopig alleen aan een geselecteerd publiek verkocht, voor respectievelijk 180 en 130 dollar. Die selectieve verkoop is zowel een manier om de respons bij een beperkt publiek te testen, als een methode om wat ‘hype’ te creëren rond de nieuwe producten.

Amazon is zich goed bewust van de kritiek dat het steeds verder binnendringt in ons privéleven. David Limp, het hoofd van de toestellendivisie van het bedrijf, noemde privacy woensdag ‘absoluut fundamenteel voor alles wat we doen met Alexa’.